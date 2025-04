Nyligen förvärvade Alma Property Partners och Atell fastigheten som är känd som ”MTG-huset”, Bylingen 1. Bild: Alma Property Partners

Huvudkontoret byter lokal på Södermalm

Uthyrning I mars tecknade Alma Property Partners och Atell ett hyresavtal med Dermarome, Nordens ledande distributör inom professionell hudvård och skönhet. Dermarome flyttar nu sitt svenska huvudkontor till Bylingen 1, en centralt belägen kontorsfastighet på Södermalm i Stockholm.

Dermarome, med en portfölj på över 25 attraktiva hudvårds- och skönhetsvarumärken, har tecknat avtal om att hyra cirka 840 kvadratmeter moderna och flexibla kontorsytor. Lokalen är skräddarsydd för att möta företagets behov och skapa en inspirerande arbetsmiljö. Tillträde är planerat till tredje kvartalet 2025. Därmed lämnar de nuvarande kontor hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv på Rosenlundsgatan 50 på Södermalm.



Detta är det första nya hyresavtalet sedan Alma och Atell förvärvade fastigheten på Ringvägen 52, tidigare känd som "MTG-huset", drygt tre månader tidigare, i december 2024. Fastigheten har idag Viaplay Group som största hyresgäst och genomgår just nu en transformation till en modern kontorsmiljö med uppdaterad profil, uppdaterade smarta installationer som möter framtidens krav på energieffektivitet och en mer varierad hyresgästsammansättning. Dermaromes etablering utgör en viktig milstolpe i denna omställning.

– Vårt mål med Bylingen 1 är att uppdatera byggnadens positionering och profil till en högkvalitativ kontorsdestination med en diversifierad hyresgästmix. Vi välkomnar Dermarome som en del av denna strategi för att skapa en mer dynamisk arbetsplats, säger Mikael Pehrsson, partner och sverigechef på Alma Property Partners.



– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i våra nya, ljusa och skräddarsydda lokaler. Det generösa ljusinsläppet och den inspirerande miljön gör kontoret till en idealisk plats för att välkomna både varumärkesägare och kunder. Lokalerna blir en spegelbild av vår verksamhet och vår identitet – som en ledande distributör av professionella hudvårds- och skönhetsvarumärken i Norden. Vi är stolta över att ta nästa steg i vår utveckling i en miljö som verkligen matchar vår ambition och vårt varumärke, säger Charlotte Siljebrand Nisses, Country Manager på Dermarome.



Med sitt läge nära knutpunkter som Södra Station, Mariatorget och Skanstull erbjuder Bylingen 1 ljusa och flexibla ytor, ett starkt lokalt serviceutbud och en anpassningsbar arbetsmiljö som möter behoven hos en bred grupp företag. Alma och Atell arbetar aktivt med att utveckla fastigheten tillsammans för att skapa ett attraktivt kontorsalternativ för moderna företag som söker en centralt belägen och funktionell lösning i Stockholm.



– Vi ser mycket fram emot att välkomna Dermarome till sitt nya hem i vår pulserande, flexibla kontorsbyggnad i sommar. På Atell är vi glada att vårt fina samarbete med Dermarome hjälpte till att snabbt utforma och erbjuda en lokal som uppfyller alla önskemål, säger Per Tängerstad, partner på Atell.



Okidoki Arkitekter har ritat och tagit fram inredningskonceptet, och Tenet kommer att utföra ombyggnaden.

Ämnen