51 procent av Sveriges befolkning tror att priset på bostäder kommer att gå upp. Bild: iStock

Hälften av folket tror på prislyft för bostäder

Ekonomi/Finansiering Drygt hälften av svenskarna, 51 procent, tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. Endast fyra procent förväntar sig en prisnedgång det kommande året. Det visar Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer för februari månad 2025.

– Läget på bostadsmarknaden är stabilt och blir allt ljusare. Lejonparten av alla svenskar tror på högre bostadspriser, som en följd av tjockare plånböcker genom högre löner, skattesänkningar och lägre räntor. Vi tror att bolåneräntorna sjunker till drygt 3 procent mot sommaren, vilket minskar hushållens räntekostnader och stöder en prisuppgång på bostadsmarknaden, säger Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom.



Länsförsäkringars Boprisbarometer anger skillnaden mellan andelen hushåll som tror på högre bostadspriser om ett år jämfört med andelen som tror på lägre bostadspriser. I februari minskade Boprisbarometern med en enhet från 48 till 47 procentenheter. Svenskarnas optimism kring bostadspriserna är i stort sett orubbade på höga nivåer.



– I början av året har vi sett ett ökat tryck på bostadsvisningarna med betydligt fler besökare och det kraftiga övertag som köparna haft under flera år börjar nu avta. Vi bedömer att den minskade pressen på hushållens ekonomi kommer att innebära ett rejält lyft för bostadsmarknaden under 2025, även om antalet bostäder till salu fortfarande är högt. Fler och fler flyttdrömmar blir verklighet eftersom det nu är lättare för köpare och säljare att mötas prismässigt, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



Andelen svenskar som förväntar sig ett prisfall på bostadsmarknaden under det kommande året ligger kvar på endast 4 procent – den lägsta noteringen sedan mätningarna inleddes i januari 2023. 51 procent förväntar sig en prisuppgång på bostadsmarknaden det kommande året, medan 38 procent tror att priserna kommer att ligga stilla.



Geografiskt är utsikterna för bostadsprisernas utveckling mest optimistiska i Småland och öarna, där Boprisbarometern uppgick till 64 procent i februari månad 2025. Mellan olika ålderskategorier sticker svenskar i åldern under 29 år ut. För denna åldersgrupp var Boprisbarometern 47 procent i den senaste mätningen.

Ämnen