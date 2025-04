Fasaden sett från Blommbergsvägen. Bild: Riksbyggen

Grönt ljus för bostadsprojekt i Aspudden

Bostäder Riksbyggen har fått klartecken att gå vidare med bostadsprojektet vid Blommensbergsvägen i Aspudden. Detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket är ett betydande steg för utvecklingen av den karakteristiska stadsdelen.

Riksbyggens bostadsprojekt omfattar cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus, med planer på att organisera dem i tre separata bostadsrättsföreningar. De nya hemmen skapas i ett område som kombinerar närhet till natur och rekreation med bra tillgång till kollektivtrafik, service och det charmiga Aspuddens centrum.



Bebyggelsen anpassas efter områdets naturliga höjdskillnader och utgår från Aspuddens småskaliga och grönskande struktur. Projektet består av lamellhus och stadsradhus som smälter in i den befintliga bebyggelsen genom genomtänkta materialval som puts i varma toner, röda tak och inslag av trä och tegel. De gröna mellanrummen, sparade ekar och lekfulla gårdsmiljöer, blir en viktig del av helheten.

– Det här är ett projekt vi arbetat med under lång tid och som ligger oss varmt om hjärtat. Det är ett stort och fint steg att detaljplanen nu vunnit laga kraft. Vi är glada att tillsammans med staden ha tagit fram en plan som omsorgsfullt utvecklar Aspudden, säger Mikael Olsson, projektchef på Riksbyggen Bostad i Stockholm.



Innan byggstart kommer omfattande arbeten med att bygga om vägar och infrastruktur att genomföras i området invid den kommande byggnationen. Den faktiska byggnationen av husen är planerad att påbörjas under 2028/2029.

– Riksbyggen ser fram emot att välkomna nya boende till ett område som bevarar och utvecklar Aspuddens unika identitet – med mänsklig skala, nära natur och vacker arkitektur, säger Liselott Nilsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Stockholm.

