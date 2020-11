Fergas Group säljer till Green Group. Bild: New Property

Green Group premiärköper i Linköping

Transaktioner Green Group köper en 9 000 kvadratmeter stor industrifastighet i Linköping i en sale-and-leaseback-affär med Fergas Group. Det är Green Groups först förvärv i Linköping.

Fergas Group har ingått avtal om avyttring av industrifastigheten Mallen 11 i Linköping. Affären genomförs som en sale-and-leaseback med köparen Green Group. Totalt omfattar fastigheten en lokalarea om cirka 9 000 kvadratmeter varav huvuddelen utgörs av industri och lager.



Fergas Group är en familjeägd global verkstadskoncern med huvudkontor i Linköping. Verksamheten grundades 1949 av Lennart Wallman och bedrivs nu i tredje generation. De har produktionsenheter i Sverige, Italien, Kina och USA samt säljkontor i USA och Indien med cirka 230 anställda globalt. Företaget utvecklar, producerar och säljer fläktar och fläktsystem till en lång rad olika applikationer som till exempel ventilation, uppvärmning, vitvaror och bilindustrin, under devisen "Your Global Partner in Air Moving Solutions".



Green Group äger och förvaltar ett 30-tal kommersiella fastigheter med en uthyrningsbar yta om 180 000 kvadratmeter under varumärkena Green Park, Green Storage och Green Yield. Koncernen har sin grund i Green Park, där de första fastigheterna förvärvades 2010 och är i dag inriktade på att äga och förvalta fastigheter med fokus på långsiktighet, hållbarhet och digitalisering.



New Property Transaktion var köparens rådgivare och AG Advokat var säljarens rådgivare i affären. Tillträde sker i december.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen