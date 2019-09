Robert Lucchesi. Bild: Svefa

Fasticon Advisors växer

Bolag Nystartade Fasticon Advisors, som fokuserar på organisations- och verksamhetsutveckling inom fastighetssektorn, växer och rekryterar Robert Lucchesi.

– Vi har fått en väldigt god respons från marknaden sedan vi för två månader sedan gick ut med att den här satsningen skulle inledas. Det är tydligt att det finns ett stort behov av våra tjänster. Vi har redan fått en hel del uppdrag, från kommuner, allmännyttiga bolag och även kommersiella bolag, säger Roger Bengtsson, som leder Fasticon Advisors tillsammans med Bo Magnus Persson.



Fasticon Advisors har även rekryterat Robert Lucchesi, närmast från Svefa i Malmö. Han kommer framför allt att arbeta med förvaltningsrådgivning.

– Jag har arbetat med Robert tidigare. Han har arbetat som konsult i tre år och har även erfarenhet från fastighetsförvaltning i kommuner. Han kommer att passa in väldigt bra hos oss. Tanken är att få in ytterligare en konsult under fjärde kvartalet, säger Roger Bengtsson.



Fasticon Advisors är en del av Fasticon, som även äger Fasticon Kompetens, BFAB och STF Ingenjörsutbildning. Fasticon Advisors erbjuder kvalificerad rådgivning inom organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och förvaltningstöd inom fastighetssektorn. Roger Bengtsson och Bo Magnus Persson som leder verksamheten har båda stor erfarenhet av rådgivning kring fastighetsrelaterad verksamhet och av ledande roller inom fastighets- och facility management-bolag.

