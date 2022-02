Erik Westling ny projektchef i Selvaag Bostad

"Kontoret får en annan prioritering"

Bolag Colliers storsatsning rullar vidare med all hyresgästrådgivning samlad under ett och samma paraply. I det arbetet har Lovisa Andersson utsetts till Head of Tenant Representation & Enterprise Clients. Hon berättar för Fastighetssverige om sin nya roll, vilka krav dagens hyresgäster ställer på kontor och lokaler, varför fler bolag kommer ha en samlad företagsstrategi för lokaler samt vilka möjligheter hon ser på Enterprise Clients-sidan.

