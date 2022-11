Roger Akelius och Rutger Arnhult. Bild: Niklas Tollesson/Castellum

Efter Akelius utspel – Castellums styrelse föreslår pausad utdelning

Bolag Castellums styrelse ser en fortsatt stängd obligationsmarknad utan tecken på återhämtning i närtid. För att värna bolagets kreditbetyg har styrelsen därför beslutat om en skärpt finanspolicy och ett besparingsprogram med minskat investeringsutrymme under 2023 i syfte att stärka bolagets balansräkning. Styrelsen kommer inte heller att föreslå utdelning till kommande årsstämma.

Nyligen gick Roger Akelius ut i en intervju och förkunnade att Castellum behövde slopa sina utdelningar. Nu meddelar bolagets styrelse att man föreslår just detta.

– Vi befinner oss i en turbulent tid med stora osäkerhetsfaktorer på finansmarknaden även framöver. Att prioritera en stärkt balansräkning och värna bolagets kreditbetyg bedömer vi i detta exceptionella läge vara det mest gynnsamma för såväl aktieägare som obligationsinnehavare, även om beslutet att föreslå en paus i utdelningstraditionen är tråkigt, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum.



Castellums finanspolicy skärps med krav om en räntetäckningsgrad på 300 procent (200) samt att belåningsgraden enligt definition nettoskuld dividerat med balansomslutning varaktigt inte ska överstiga 40 procent (tidigare 50 procent enligt definition nettoskuld dividerat med fastighetsvärde).

– Castellum har kraftigt dragit ned aktiviteten i projektverksamheten sedan i somras, inte minst på grund av snabbt ökande materialkostnader och stigande räntor. Fullt eller nästan fullt uthyrda projekt med ett sammanlagt hyresvärde på 280 mkr per år är idag pågående och färdigställs under 2023 men den totala investeringsvolymen kommer att halveras nästa år och gå till de mest värdeskapande projekten, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum.



Beslutet innebär inga förändringar avseende redan beslutad utdelning med avstämningsdag 30 december 2022 och Castellums utdelningspolicy kvarstår oförändrad.

