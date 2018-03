Croisette fortsätter växa

Publicerad den 15 Mars 2018

tweet

Bolag Croisette Real Estate Partner växer i både Malmö och Stockholm, och bildar också en ny marknadsavdelning.

Bild: Croisette Real Estate Partner

Maria Nystén. Bild: Croisette Real Estate Partner

Sandra Amin. Bild: Croisette Real Estate Partner

Nesme Jari. Maria Nystén. Sandra Amin. Nesme Jari.

Croisette Real Estate Partner välkomnar Sandra Amin och Nesme Jari till

kontoret i Malmö samt Maria Nystén, tidigare intern i Malmö, till leasingteamet i

Stockholm.



– Det är mycket som händer just nu. Tack vare vår expansion har vi nu ett stort behov av en intern organisation som kan stötta våra medarbetare i alla de hundratals processer som är igång, vilket är helt fantastiskt. Sandra som kommer in på vår nya marknadsavdelning är enormt efterlängtad. Tillväxten i vår uthyrningsorganisation är oerhört stor, varför vi är mycket glada att ha säkrat upp kompetens både till Malmö och Stockholm, det är glädjande att både Maria och Nesme vill arbeta hos oss. Utan att avslöja för mycket, ser jag fram emot den kommande tiden som för med sig ett flertal betydande nyheter, säger Per Svensson, vd för Croisette Real Estate Partner.



Sandra Amin, som nyexaminerad och nyligen hemkommen från New York, blir den första

på Croisettes marknadsavdelning. Hon börjar som Head of Marketing and

Communications och kommer att ha ansvar för utvecklingen av all extern kommunikation och marknadsföring.



– Det är väldigt roligt att komma till ett så pass expansivt företag med så drivna

individer. Jag ser fram emot att utvecklas tillsammans med företaget, och utveckla rollen i

takt med att Croisette växer, säger Sandra Amin, som tillträdde sin tjänst i början av veckan.



Nesme kommer att komplettera Croisettes leasningteam i Malmö och tillträder sin tjänst som associate i mitten av mars. Hon har en examen i fastighetsföretagande och har arbetat med uthyrning i olika former, senast på Stena Fastigheter. Innan dess har hon arbetat på Rikshem.



– Croisette har ett mycket gott renommé och det är oerhört inspirerande och motiverande att få vara en del av vidareutvecklingen, säger Nesme Jari.



Maria Nystén, kommer närmast från studierna där hon först examinerade på Malmö

Universitet med inriktning Real Estate Management, som hon sedan kompletterat med en

examen i organisation och ledarskap vid Lunds Universitet.



– Personligen ser jag stor potential i Croisettes tillväxtmöjligheter, vilket också är en av de största anledningarna till att jag valt att jobba på Croisette. Stockholm är också en gigantisk marknad med stora möjligheter för företagets framtid, säger hon.

- Maria Olsson Äärlaht

maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Stena bygger bostäder i Askim Bostäder Stena Fastigheter har fått bygglov för sitt projekt Askegården i Askim, Göteborg. De 196 nya bostäderna byggs med fokus på gröna gårdar och granngemenskap. Inflyttning sker med start vintern 2019. Stena Fastigheter satsar på förändrin... Stena Fastigheter bygger 550 nya bost...

Ny entré till stadskärnan och fler bostäder i södra Lund Bygg/Arkitektur Nästan 600 nya bostäder i innerstadsmiljö kan bli resultat om planprogrammet för Söderport i södra Lund realiseras. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut det vägledande dokumentet på samråd.

”Det finns alltid möjligheter, överallt” Mipim Som ansvarig för Standard Life Aberdeens globala fastighetsinvesteringar är Pertti Vanhanen en av fastighetsbranschens mäktigaste nordbor. För Fastighetssverige lägger han ut texten om allt från globala möjligheter till hockeylegendarer.

Mipim-räven ska locka japanska investerare till Sverige Mipim Den rutinerade Mipim-besökaren Ingemar Rindstig, EY, har många uppdrag på årets stora fastighetsmässa. Ett av dem är att försöka locka investerare från Japan till Norden och Sverige.

Och missa inte dagens höjdpunkter. Här är tisdagens Mipim-bilder Alvendals Mipim-onsdag – och dagens h...

Så ser Tornet på den pausade affären Transaktioner För Fastighetssverige berättar Tornets vd Göran Wendel om bolagets planerade storsatsning i Halmstad – och hur man ser på kommunens tvekan: "En affär som skulle gynna Halmstad".

Bygglovet rivs upp – så ska Serafim gå vidare Bostäder Planen har varit att omvandla den gamla industribyggnaden från 1896 till 41 lägenheter i Järla sjö, bland annat genom att bygga till fler våningar. Men nu sätter Mark-och miljödomstolen stopp för det – här är den oväntade anledningen.

Därför hakar Akelius på hybridtåget Ekonomi/Finansiering Akelius avser att emittera hybridobligationer om 300-500 miljoner euro. För Fastighetssverige förklarar bolagets CFO, Leiv Synnes, varför.

Cernera om planerna för nyförvärvet i Knalleland Transaktioner Stora vakanser på gång i den anrika byggnaden i Borås – redan nu förs diskussioner med intressenter som vll flytta in när Responstryck och Svea lämnar lokalerna senare i år. Cernera köper fastighet i Knalleland

Castellum bygger nytt kontor åt NCC i Uppsala Uthyrning I Boländerna i Uppsala bygger Castellum ett nytt kontor med hög miljöstandard åt NCC. Parterna har tillsammans planerat kontoret och NCC kommer vid inflyttning att börja jobba aktivitetsbaserat. Så landade Eons jättebygge hos Castellum Castellum bygger Eons nya huvudkontor

Ny hyresgäst till Icon Växjö Uthyrning Arbetet med Växjös nya landmärke pågår för fullt och inflyttning närmar sig. Sedan tidigare står det klart att Play’n Go, Växjö Fria gymnasium, Sigma Technology, Nordea och EY blir hyresgäster i Icon Växjö. Nu står det även klart att Prefabsystem Syd väljer att placera sitt huvudkontor i byggnaden. EY till nya lokaler i Växjö