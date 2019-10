Catena bygger ut för Nowaste/Bygghemma. Bild: Catena

Catena bygger ut lager för Bygghemma

Uthyrning Catena investerar 132 miljoner kronor i tillbyggnation på Logistikposition Tostarp i Helsingborg

Catena investerar 132 miljoner kronor i en tillbyggnation för hyresgästen Nowaste Logistics AB i anslutning till befintlig byggnad. Nowaste är Bygghemmas logistikpartner.



Utbyggnaden uppgår till 18 000 kvadratmeter, vilket innebär att den totala lagerytan ökar från 30 400 till 48 400 kvadratmeter. På lagret hanteras produkter inom möbler och heminredning som säljs genom e-handelssajterna Trademax, Furniturebox, Chilli, WeGot, Kodin1 och ett fysiskt butiksnät om ett 80-tal showrooms.



– Det känns väldigt bra med att kunna fortsätta växa i den logistiklösning vi byggde ut och centraliserade under 2018. I och med denna expansion står vi rustade för att möta kommande tillväxt samtidigt som vi rationaliserar och kostnadsoptimerar hanteringen ytterligare och stärker kvaliteten i leveransen, kommenterar Martin Edblad, tf vd och koncernchef för Bygghemma Group.



Tillbyggnationen är den tredje etappen i Nowastes expansion på området vid E6 utanför Helsingborg – tidigare har en 30 400 kvadratmeter stor logistikbyggnad uppförts 2018 och ett höglager om 11 000 kvadratmeter färdigställs i november, båda miljöcertifierade genom Green Buildning. Den nya tillbyggnationen, som också miljöcertifieras, omfattar även en ombyggnation av cirka 1 500 kvadratmeter i befintliga lokaler. Med projektet avser Nowaste att tillföra ytterligare kapacitet för lager och logistik samt för outlet och fotostudio. Avtalslängden är fem år med ett uppskattat driftsöverskott om drygt 9 miljoner kronor.



– Vi är stolta att en av branschens vassaste tredjepartslogistiker väljer att växla upp samarbetet med oss ytterligare, vår kompetens och det optimala läge som vi erbjuder på Logistikposition Tostarp hoppas vi är två faktorer som kan bidra till fortsatta affärsframgångar för Nowaste, säger Catenas regionchef i Helsingborg, Göran Jönsson.



Nowaste erbjuder skräddarsydda logistik- och lagertjänster inom flera olika branscher och segment – allt från färskvaror till järnvaror, möbler och kläder. För sina kunders räkning hanterar Nowaste ett varuvärde som motsvarar över 10 miljarder kronor.



– Catena känner väl till hur automation, IT och personal samspelar hos oss och lokaler och ytor kan därför smidigt anpassas i takt med att efterfrågan på våra skräddarsydda logistik- och lagertjänster ökar, konstaterar Jesper Brandin, försäljningschef på Nowaste.



Till- och ombyggnationen beräknas vara färdigställd under hösten 2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen