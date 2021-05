Castellum bygger skräddarsydd anläggning i Malmö för last mile-aktören Budbee. Bild: Castellum

Castellum köper mark – bygger skräddarsytt åt Budbee

Transaktioner Castellum tar ännu ett stort kliv på den svenska logistikmarknaden, denna gång genom ett markförvärv på bästa läge i Malmö. Målet är att skapa en toppmodern lager- och terminalanläggning skräddarsydd för Budbee.

– Detta blir ett flaggskepp i vår logistikportfölj. Vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete med Budbee som är ett av de starkaste företagen inom lastmile distribution i Sverige, säger Ola Orsmark, vd för Castellum Region Öresund.



Affären med Malmö stad har föregåtts av ömsesidigt positiva diskussioner, som nu landat i att Castellum köper nära 17 000 kvadratmeter mark i ett perfekt logistikläge med direktkoppling till E6/E20 och trafikplats Lockarp – en plats där flera logistikverksamheter etablerats under senare år. Projekteringen av den nya anläggningen sker i linje med Castellums nordiska etableringsplan för logistik, där hållbarhet går hand i hand med högteknologiska lösningar.



Budbee är experter på så kallad last mile-distribution, alltså förflyttningen av gods från en hub till en slutdestination, ofta en konsument. Castellums avsikt är att tillsammans med Budbee skapa Sveriges modernaste last mile-terminal, helt anpassad utifrån automation och med egen solenergi på taket för effektiv fastighetsdrift och laddning av elfordon.

– Pandemin och den snabbt ökande e-handeln har drivit på utvecklingen i logistikbranschen, där Malmö och Öresundsregionen vuxit fram som ett av norra Europas ledande logistiknav. Den här affären är gynnsam för alla parter, både för de inblandade bolagen och för staden Malmö och hela regionen, säger Hans Sahlin, chef för logistik på Castellum.



Den blivande anläggningen ska stå klar under 2022 och uppgår till 5 135 kvadratmeter uthyrbar yta, som Budbee hyr på ett åttaårigt kontrakt. Castellums investering beräknas till drygt 94 miljoner kronor, och enligt Malmö stad ska satsningen kunna generera cirka 500 arbetstillfällen.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen