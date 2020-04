Joachim Hallengren, vd för Bonava. Bild: Bonava

Bonava: Signifikant påverkan på resultat

Bolag Bonava meddelar att produktionen under Q1 löpte på i stort sett som vanligt. Försäljningen har påverkats negativt och en överlämning i Tyskland har försenats.

"De olika myndighetsbeslut som genomförts på Bonavas alla marknader till följd av coronaviruset (Covid-19) innebär en ökad risk för störningar i Bonavas verksamhet. Produktionen har under första kvartalet ändå i stort sett löpt på som vanligt, men vissa förseningar i logistik- och produktionskedjan har förekommit. För närvarande pågår arbete på samtliga Bonavas byggarbetsplatser. Redan uppkomna och förväntade ytterligare förseningar kommer att ha en effekt på nettoomsättning och rörelseresultat. Trots svårigheter att i dagsläget kvantifiera de mer långsiktiga konsekvenserna, gör bolaget bedömningen att produktionstakten kan komma att dämpas med förseningar som följd vilket medför en risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.



Försäljningen var stark under inledningen av året, men har de senaste veckorna påverkats negativt av pandemin. Bonava bedömer att efterfrågan av bostäder fortsatt kommer att vara negativt påverkad till dess att läget har stabiliserats.



Bonava Tyskland förväntades överlämna ett bostadsprojekt till investerare om 167 studentbostäder i Heidelberg under första kvartalet 2020. Till följd av restriktioner kopplade till coronaviruset har dock slutinspektionen av bostäderna inte kunnat genomföras och överlämnandet är försenat. Bostäderna kommer därför att resultatavräknas först i andra kvartalet.

Som tidigare kommunicerats kan här upprepas att Bonava Nordic kommer att belastas av projekt med sämre projektmarginaler. Dessa kommer att överlämnas och således resultatavräknas under årets inledande 3 kvartal.



Bonavas redovisningsprincip innebär att resultat redovisas först när bostäderna färdigställts och överlämnats. Därför kan, även under normala omständigheter, små störningar i logistik– och produktionskedjan ha en stor effekt på bolagets nettoomsättning och rörelseresultat mellan kvartalen. Risken för förseningar i produktionen har ökat till följd av införda restriktioner såsom antal personer som får vistas på samma plats, riskavstånd samt stängda landsgränser. Detta påverkar såväl rörligheten för arbetskraft som försörjningskedjor av material till Bonavas byggarbetsplatser.

Trots att det i dessa osäkra tider är svårt att veta vilka de exakta konsekvenserna blir, så gör bolaget bedömningen att produktionstakten kommer att dämpas under året. Då Bonava normalt färdigställer och resultatavräknar en stor del av produktionen under det fjärde kvartalet innebär det ökad risk att nettoomsättning och rörelseresultat kan komma att förskjutas till 2021.



Bonava följer den pågående utvecklingen noggrant och vidtar kontinuerligt åtgärder på bred front. Med hälsa och säkerhet som högsta prioritering införs restriktioner och anpassade rutiner för att skydda våra medarbetare, andra intressenter och samhället i stort. Bonava har många aktiviteter igång för att sänka kostnader, värna om kassaflödet och bemöta risker. Vi arbetar också intensivt med proaktiva åtgärder för ökad flexibilitet som bidrar till en snabbare anpassning av verksamheten när krisen är över. Målet är att Bonava med sin finansiella styrka ska vara väl rustat för att dra nytta av de affärsmöjligheter som öppnar sig när läget har stabiliserats."

