Bona hyr av Logicenters i Staffanstorp.

Bona flyttar till Staffanstorp – hyr in sig på 7 000 kvadratmeter

Uthyrning Golvvårdsleverantören Bona har skrivit på ett flerårigt hyresavtal med Logicenters rörande 7 000 kvadratmeter i Staffanstorp, strax utanför Malmö.

Sedan 1919 har Bona varit ett viktigt och betrott familjeägt företag i Skåneregionen. Deras passion skapades ur att få tillhandahålla lösningar som håller golv fina och funktionella under hela sin livslängd. Idag levererar bolaget produkter och system för att installera till hela världen.

Nu står det klart att Bona expanderar sin närvaro i Staffanstorp, strax utanför Malmö där man en gång i tiden skapades. Ett flerårigt hyresavtal har skrivits med Logicenters om 7 000 kvadratmeter i logistikfastighetsaktörens nya anläggning.

– Vår ambition att utveckla en fullskalig företagspark i Staffanstorp känns mer och mer verklig för varje dag. Det är ett attraktivt område där många företag efterfrågar intelligent logistik, vilket vi har möjlighet att erbjuda. Vi är väldigt glada att få Bona som en ny hyresgäst, ett traditionellt bolag med fin potential att växa ytterligare, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.

Fastigheten håller på att uppföras på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har stora företag som First Class Brands of Sweden, Bring Frigo, BMW och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken. Bona kommer att flytta in vägg i vägg med den norska elimportören Elbutik.

– Jag måste ta chansen att säga att vi är väldigt glada över att få jobba med Logicenters och deras ambitiösa hållbarhetsprofil. Det är verkligen något som passar vår verksamhet som handen i handsken. Bona har aldrig varit intresserade att ta den enklaste vägen utan vi vill alltid finna metoder att arbeta som minimerar vår miljöpåverkan, säger Matz Lilja, Global Purchasing Director på Bona.

På fem minuters avstånd från fastigheten nås vägarna E6 och E22 som binder samman Staffanstorp med motorvägsnätet i Norden. Fastigheten har ett optimalt läge för snabba och smidiga transportförbindelser i både Öresundsregionen, hela Sverige och övriga kontinenten då Malmö Airport och Öresundsbron nås inom endast 20 minuter. Inom en timme från fastigheten nås, utöver Malmö, även stora städer som Köpenhamn, Helsingborg och Lund – totalt fyra miljoner invånare.

Ämnen