Biltema etablerar sig på Bernstorp. Bild: Biltema

Biltema till Bernstorp

Handel RED har ingått avtal med Biltema som etablerar sig på handelsområdet Bernstorp.

I dag driver RED utvecklingen av drygt 85 000 kvadratmeter mark på området, med en total byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter BTA. RED har i nära samarbete med Burlövs kommun skapat nya detaljplaner på området i syfte att ytterligare stärka handelsdestinationen. Biltema-etableringen planeras omfatta ett nytt varuhus om drygt 8 000 kvadratmeter med en ambition om öppning under Q1-Q2 2023. Den nya detaljplanen för denna deletapp väntas vinna laga kraft under Q1 2022. Varuhuset väntas kunna generera cirka 50 nya arbetstillfällen.



– Vi är mycket glada att äntligen öppna ytterligare ett varuhus i Malmö/Burlöv på Bernstorp. Vi ser detta som en bra strategisk etablering till våra varuhus i Malmö Svågertorp och i Lund, säger Martin Norman, vd för Biltema Real Estate AB.



– Etableringen av Biltema utgör en strategisk pusselbit som varit med i kortleken under en lång tid och detta är ett tydligt styrkebesked. I och med Biltemas etablering så ramar vi in handelsplatsen på bästa tänkbara sätt och kan med detta stolt bekräfta att vårt enträgna arbete burit frukt. Bernstorp har utan tvekan konverterats till den nordliga handelsdestinationen i Malmö, säger Ronald Rico, vd på RED.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

