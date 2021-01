Söderhallarna. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut i Söderhallarna

Uthyrning I dagarna öppnades Vegan Burger Bar, en helt vegansk version av Bun Meat Bun, i Söderhallarna. I kölvattnet av en vegansk "take over-kampanj" blev efterfrågan på veganska hamburgare så stor att konceptet nu testas i en helt egen restaurang.

Vegan Burger Bar öppnade den 11 januari, ett nytt koncept som under sex månader testas i form av en pop up-restaurang. Bakom satsningen ligger Bun Meat Bun som har funnits i Söderhallarna i fem år. Efter att ha genomfört en vegansk "take over-kampanj" på sina samtliga restauranger såg de en fortsatt stor efterfrågan. Nu väljer restaurangkedjan att öppna en helt vegansk hamburgerbar i Söderhallarna.

– Matmeckat Söderhallarna är en perfekt plats att testa detta koncept på. Vi ser en stor efterfrågan på vegetarisk och i synnerhet vegansk mat här. Målsättningen är att erbjuda riktigt bra vegansk snabbmat, något vi känt saknats på marknaden. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Atrium Ljungberg i Söderhallarna. Deras satsning på mat och produkter lagade med kärlek, med hållbarhet och miljö i fokus, är något som är viktigt för oss, säger Emma Johansson, District Manager på Bun Meat Bun.

– Vi är glada att det här konceptet testas just i Söderhallarna och det ligger helt rätt i tiden. Vi välkomnar nya initiativ som driver matutvecklingen framåt, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och som erbjuder våra besökare möjlighet till både lärande och nya smakupplevelser, säger Mikael Gillerlöv, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Söderhallarna.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

