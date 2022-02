Atrium Ljungberg hyr ut i Sickla. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg gör kontorsuthyrningar i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med produktionsbolaget Green Wall Designs, mjukvaruföretaget Pointsharp och databasbolaget DbVis Software som alla väljer expansiva Sickla för sina nya kontor. Avtalen omfattar tillsammans cirka 1 900 kvadratmeter.

I juni flyttar det södermalmsbaserade produktionsbolaget Green Wall Designs till Sickla. Green Wall arbetar med ljus- och videodesign samt grafikproduktion och är en av Sveriges främsta inom stora events och TV-produktioner, som till exempel Melodifestivalen, Idol och Talang. Bolaget flyttar nu in på dryga 500 kvadratmeter i helt nybyggda lokaler i Sickla Front, varav cirka 100 kvadratmeter blir en studio specialanpassad för att arbeta med den senaste tekniken för scen och specialeffekter.



– Vi har letat efter nya lokaler i cirka två år och blev mycket positivt överraskade när Atrium Ljungberg visade oss Sickla. Dels av det som redan är etablerat, men också av de kommande planerna för området. Kombinationen av restaurang-, butik- och hotellutbudet, samt möjligheten att få nya, klimatsmarta lokaler anpassade för vår verksamhet avgjorde för oss. Vi ser fram emot att flytta in och sparka igång ett nytt kapitel, säger Fredrik Stormby, vd på Green Wall Designs AB.



Även Pointsharp har flyttat sitt kontor från Gärdet till Sickla Front. Pointsharp är ett mjukvaruföretag inom säkerhet som under förra året gick samman med branschkollegan SecMaker, som sedan tidigare sitter i Sickla. Nu har de två bolagen samlats under samma tak och utökar med ett våningsplan. I och med sammanslagningen har hyresavtalet utökats från cirka 700 kvadratmeter till totalt cirka 1 200 kvadratmeter.



Databasbolaget DbVis Software är ytterligare en aktör som väljer Sickla. DbVis Software har idag över 24 500 företag som kunder i 144 olika länder. Bolaget flyttar nu in i lokaler om nästan 200 kvadratmeter. Sedan tidigare är det klart att även Stadsmissionen flyttar sitt huvudkontor till Sickla på en yta om cirka 800 kvadratmeter.

– Vi är jätteglada att hälsa alla dessa företag välkomna till Sickla. Här finns en härlig blandning av företag, allt från små startups till stora globala bolag. Vi står inför en spännande utveckling av stadsdelen och det märks att det finns ett stort intresse för platsen, säger Johanna Gattberg, affärsstrateg på Atrium Ljungberg.

