Bygglov är nu erhållet för Bake My Days nya bageri. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad utvecklar stort bageri åt Bake my day

Bygg/Arkitektur Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 16 april, har företaget sålt 51 procent av dotterbolaget Arlandastad Extra 5 AB till Bake My Day Holding AB. Det gemensamma bolaget har samtidigt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvadratmeter. Nu har parterna tillträtt och utvecklingen av bageriet pågår. Köpeskillingen uppgår till cirka 21,5 MSEK och är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 kronor per kvadratmeter byggrätt. Tillskottet stärker ytterligare Arlandastad Groups redan starka kassa.

Bygglov för bageriet är erhållet och förberedande markundersökningar pågår. Verksamheten har för avsikt att öka sin produktion och man ser nu till att bageriet får utrymme att växa i sina nya lokaler. Målsättning för öppning av bageriet är Q1 2024.

– Det är glädjande att Bake My Day valt Explore Arlandastad som platsen för sin expansion. Bageriet bidrar till områdets utveckling och 150 till 200 nya arbetstillfällen. Och förhoppningsvis även nya kommuninvånare, säger Dieter Sand, Arlandastad Group.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen