Vasakronans fastighet på Södergatan 28, i centrala Malmö. Bild: Martin Sörbo

Arkivet öppnar sin första butik i Malmö

Uthyrning Våren 2025 öppnar den populära second hand-aktören Arkivet en ny butik hos Vasakronan på Södergatan 28, mitt i centrala Malmö. Butiken blir den sjätte i Sverige och första i Skåne.

Med grundidén att second hand ska vara enkelt, snyggt och cirkulärt har Arkivet på senare år blivit en självklar plats för modemedvetna konsumenter. Sedan starten 2017 har företaget öppnat tre butiker i Stockholm och två i Göteborg och efterfrågan växer.



Den 15 april slår man upp dörrarna till butiken och det sker då på Södergatan i Gamla staden, en av Malmös mest välbesökta stadsdelar där shopping, mat och kultur möts i historisk miljö.

– Arkivet har ett starkt erbjudande som ligger helt rätt i tiden. Med grannar som bland andra Svenssons i Lammhult, Tiger of Sweden, Filippa K, Norrgavel och Åhléns city är Södergatan en naturlig destination för den som vill ha inspiration och göra medvetna val. Arkivet ger second hand en självklar plats i mixen och är ett fint komplement till det övriga utbudet i området, säger Anna Stenkil, chef Malmö Vasakronan.



Arkivet hyr sedan tidigare två lokaler hos Vasakronan. 2021 öppnade man sin flaggskeppsbutik på Sergelgatan (Sergelstan) i Stockholm och våren 2024 etablerade man sig på Kungsgatan (Fredstan) i Göteborg.

