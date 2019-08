Anna Kerr. Bild: Arkitema

Arkitema rekryterar Sverigechef för Operations

Karriär Arkitema Architects anställer Anna Kerr som Sverigechef för den operativa delen av organisationen.

Arkitema Architects har vuxit rejält de senaste tio åren. Särskilt i Stockholm där kontoret har vuxit från några få medarbetare till 130 de senaste åren. Efter att Arkitema blev uppköpt av COWI i början av 2019 går man nu in i en ny expansionsfas med mål om att vara 1000 anställda år 2025, en fördubbling från antalet medarbetare idag. I Sverige innebär det bland annat att man ska expandera med fokus på Malmö och Göteborg.



Arkitema Architects anställer Anna Kerr som Sverigechef för den operativa delen av organisationen för att få en tydligare lokalt förankrad ledning.



Anna Kerr får ansvaret för företagets tre svenska kontor samt ansvar att knyta samman Arkitemas affärsområden och produktion för att säkerställa att de uppsatta målen gällande tillväxt och lönsamhet nås.



– Genom att rekrytera Anna till den här positionen vill vi stärka vår ledning i Sverige. En viktig orsak till att vi gör detta nu är för att vi vill bygga en struktur som klarar att hantera den tillväxt som vi förväntar oss i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det här är ett viktigt steg i vår förnyelse av organisationen och vi är jätteglada över att få in Anna med all hennes kompetens i den här viktiga rollen, säger Thomas Kveiborg, Senior Operations Director.



Anna Kerr är utbildad Arkitekt i Köpenhamn och har bott tio år i Danmark. Hon har en bred internationell bakgrund där hon har jobbat både i London och i Singapore. Närmast kommer hon från White Arkitekter där hon har ansvarat för affärsutveckling, bland annat genom att etablera ett kontor i London. Nu har hon tagit steget över till Arkitema.



– Jag har jobbat i över tio år med att etablera skandinaviska arkitektverksamheter på den internationella marknaden. Nu ser jag fram emot att vända blicken hemåt och att bidra med min internationella erfarenhet för att stärka Arkitemas varumärke och konkurrenskraft på den Svenska marknaden samt att bidra till att Arkitema blir den mest attraktiva arbetsplatsen för arkitekter och ingenjörer, säger hon.



Affären med COWI ser Anna Kerr som en positiv utveckling i branschen.



– Jag tror att det blir helt avgörande för Arkitekter och Ingenjörer att arbeta tillsammans i större utsträckning framöver för att lösa de stora utmaningarna som klimatförändringar och urbanisering. Samarbetet med COWI ger oss en möjlighet att stärka branschen och att svara upp mot kundernas ökade krav på hållbarhetslösningar som svar på de de globala utmaningar vi står inför, både lokalt och globalt.



Anna Kerr har tillträtt tjänsten i augusti.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

