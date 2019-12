Therese Rattik, vd Areim Bild: Areim

Areim stärker sitt team

Bolag Har gjort flera strategiska rekryteringar under året.

En stark och stabil organisation är en förutsättning för att fortsätta den positiva utvecklingen av Areims verksamhet. Under 2019 har vi förstärkt vårt team på flera strategiskt viktiga positioner som en del i att Areim växt till en verksamhet med cirka 60 medarbetare, fyra fonder och totalt 16 miljarder kronor under förvaltning, skriver Areim i ett pressmeddelande.



För att stärka sin operativa verksamhet, som också blir allt viktigare i takt med att man expanderar, är Anna Ösund-Ireland sedan våren 2019, COO på Areim. Anna har drygt 20 års erfarenhet från internationella banker i London och Mellanöstern.



Anders Kjellin, med närmare 30 års erfarenhet från branschen, är sedan januari Head of Asset Management och leder fastighetsutvecklings- och förvaltningsteamet in i den fortsatta expansionen och stärker det redan framgångsrika arbetet. Anders kommer närmast från Vasakronan där han bland annat arbetat med fastighetsutveckling och varit regionchef för södra Sverige i 15 år.



Emma Otterhem är sedan oktober Head of Legal på Areim. Emma har drygt 15 års erfarenhet som jurist och kommer närmast från Fjärde AP-fonden där hon var senior legal counsel. Dessförinnan arbetade hon under tio år på en internationell advokatbyrå med fokus på transaktioner och investeringar, till stora delar inom fastighetsbranschen.



Vidare har Areims ekonomiteam förstärkts under hösten med Ylva Wirenstrand Ekelund, som är Finance Manager med ansvar för alla verksamma fonder och leder controllerteamet. Ylva har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen från olika befattningar inom ekonomi och rådgivning och kommer närmast från Wästbygg Projektutveckling där hon arbetade som Business Controller och Finance Manager.



– Enda sättet att bygga ett så bra bolag som möjligt är att rekrytera så bra personer som möjligt. Det är därför oerhört positivt att vi kan attrahera så erfarna och kompetenta personer till vårt växande bolag, säger Therese Rattik, VD på Areim och fortsätter:



– Vår ambition är att skapa en miljö där våra medarbetare har möjlighet att utvecklas. På så sätt blir vi hela tiden bättre och kan skapa bestående värden.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen