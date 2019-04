AMF delar sitt kontor

Bild: AMF Fastigheter

Publicerad den 16 April 2019

Mats Hederos och Aida Vrazalica, vd på Bybabba Sverige som flyttar in i AMF Fastigheters kontor på Regeringsgatan.

Uthyrning I går flyttade PR- och kommunikationsbyrån Bybabba in på AMF Fastigheters huvudkontor på Regeringsgatan. Det är första gången fastighetsbolaget upplåter delar av sitt kontor till ett externt företag. Ett delat användande av kontorsmiljön är ett sätt att utforska framtidens arbetsplats och i förlängningen utveckla kunderbjudandet.

För tre år sedan flyttade AMF Fastigheter in i sitt nya kontor på Regeringsgatan 59. Målsättningen var att skapa en levande kontorsmiljö med sociala ytor för olika typer av samtal och nätverkande. En kontorsmiljö som skulle kunna möta den moderna arbetsplatsens behov, även vad det gäller resursdelning. När PR- och kommunikationsbyrån Bybabba nu flyttar in i AMF Fastigheters kontor realiseras idén om att kunna nyttja kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt.



– Eftersom hållbar stadsutveckling står högt upp på vår agenda är samutnyttjande av kontorslokaler ett intressant område för oss att utforska. En stor del av arbetsplatsens potential är tyvärr outnyttjad under många av dygnets timmar, därför är det väldigt spännande att få dela kontor med bybabba. Vi hoppas på att få många nya idéer om både kommunikation och handel och samtidigt kunna utforska hur kontorsytan kan användas på nya sätt, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.



Bybabba grundades 2017 i New York av den svenska marknadsföringsexperten Babba Rivera, med ambitionen att utmana etablerade arbetssätt inom PR- och kommunikation.



– Vi tror starkt på delningsekonomin, därför känns det helt rätt att dela kontor med AMF Fastigheter. Här vill vi skapa en plats för framtidens seminarium, workshops, events och möten. Vi är superglada över detta samarbete och ser det som en början på ett partnerskap som vi hoppas ska mynna ut i flera kreativa och innovativa koncept, säger Babba C Rivera, grundare av Bybabba.



Bybabba har New York som bas och har sedan lanseringen i maj 2017 jobbat med amerikanska och svenska kunder såsom Glossier, Lexington, Mini Rodini och ATP Atelier. I mars i år lanserades Bybabba även i Sverige. Den svenska verksamheten består idag av fyra medarbetare, däribland vd:n Aida Vrazalica.



– På Bybabba söker vi ständigt efter nya, spännande samarbeten och möten. Vi är också måna om att förse våra kunder med en glimpse in i framtidens arbetssätt och möten med målgrupper. Vi upptäckte att detta var något vi delade med AMF Fastigheter. Vi ser fram emot att utbyta kunskap och lära av varandra, säger Aida Vrazalica, vd på Bybabba Sverige.

