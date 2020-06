Alm Equitys dotterbolag Alm Småa Bostad bygger i Häggvik. Bild: Alm Equity

Alm Equity byggstartar stort projekt i Sollentuna

Bygg/Arkitektur Alm Equitys dotterbolag Alm Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i utvecklingsområdet Södra Häggvik i Sollentuna. Etapperna, som är de tredje och fjärde av totalt åtta, består av 424 lägenheter. Det är tredje byggstarten för Alm på bara några dagar.

Alm Equitys förvaltningsbolag Svenska Nyttobostäder kommer att tillträda och förvalta de färdigställda enheterna under Q3 2023, med beräknade driftnetton på cirka 32 miljoner kronor per år.



– I februari byggstartade vi de första två etapperna i Södra Häggvik och det känns väldigt roligt att redan nu kunna dra igång även nästa kvarter. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på kvadrat- och klimatsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen och ser fram emot att under 2023 ha färdigställt nästan 900 bostäder i Södra Häggvik till Svenska Nyttobostäder, säger Joakim Alm, vd för Alm Equity AB.



Södra Häggvik genomgår en transformation från ett slumrande handelsområde till en ny dynamisk stadsdel. Från området tar man sig enkelt till Kista, Arenastaden och Arlanda, dessutom ligger spårbunden trafik och den kommande anslutningen till Förbifart Stockholm runt knuten.



Projektet är ett samarbete mellan flera bolag inom Alm-koncernen där Alm Småa Bostad utvecklar, 2xA Entreprenad bygger och Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar de färdigställda bostäderna.



Nyligen byggstartade Alm Småa Bostad även förvaltningsprojektet Skogshusen med 174 lägenheter och en förskola på Telegrafberget i Nacka. På Telegrafberget växer ett helt nytt bostadsområde fram med drygt 400 bostäder. Området ligger cirka 25 minuter från Stockholms innerstad, i ett naturskönt läge med utsikt över Halvkakssundet och Lidingös södra strandlinje. Skogshusen är Alm Småa Bostads första byggnation av två i området.



– Det är fantastiskt att få möjlighet att bidra med yteffektiva och klimatsmarta hyreslägenheter i ett så unikt läge. Här behöver man inte ha miljoner på banken för att bo med naturreservatet som närmsta granne och utsikt över farleden in mot stan, säger Joakim Alm.



Projektet är ett samarbete mellan flera av Alm-koncernens bolag där Alm Småa Bostad utvecklar, 2xA Entreprenad bygger och Smarta Hyresbostäder äger och förvaltar de färdigställda bostäderna. De färdigställda lägenheterna beräknas tillträdas av Smarta Hyresbostäder Q2 2022 och ge driftnetton på cirka 12,7 miljoner kronor.



Alm Småa Bostad har även byggstartat 16 bostäder i parhusform i Träkvista, Ekerö. Projektet är den första etappen av tre och kommer bilda en lummig trädgårdsstad med många kvalitéer som närhet till Mälaren, förskolor, skolor, livsmedelsbutiker, idrottsanläggningar och bra kommunikationer.



– Det finns ett stort underskott av yteffektiva småhus i Stockholmsområdet och en stark efterfrågan på våra smarta bostäder med hög kvalitet där vi inte tummar på funktionen. Ekerövallen har ett otroligt fint läge nära Mälaren och för den som vill köpa för att bo över tid kan glädja sig åt kommande färdigställande av Förbifart Stockholm och nya möjligheter för att ta sig hem, säger Joakim Alm.



Totalentreprenaden kommer utföras av dotterbolaget 2xA Entreprenad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen