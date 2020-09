Alexander Stutterheim öppnar ny butik i Mood. Bild: Stutterheim

Alexander Stutterheim öppnar ny butik i Mood

Uthyrning Nu öppnar den internationellt etablerade designern Alexander Stutterheim en fysisk butik i Mood Stockholm. Butiken Stutterheim/John Sterner blir den andra i sitt slag. Butiken öppnar den 5:e oktober.

Stutterheim är designern från Småland vars handgjorda regnrockar har erövrat världen på knappt tio år. Han har samarbetat med kända stilikoner som Rolling Stones, Marc Jacobs och Jay Z och under senare år även startat det ekologiska premiummärket John Sterner — ett märke som långsamt växt fram på Öland, och som låter material och känsla styra expansionstakten. Nu sammanstrålar ikoniska Stutterheim och lyxiga John Sterner i centrala Stockholm, i en fysisk butik i Mood Stockholm.

– Att få skapa en butik där mina två hjärteprojekt får komma samman är nog det roligaste jag gjort. Det är ju en slags kreativ energi i sig; att få bygga och skapa en berättelse och förhoppningsvis att få se kunden tycka om det man gjort. Det är ju en extra boost. Jag har en butik på Öland också men det är först nu när möjligheten dök upp hos Mood Stockholm, som jag känner mig redo att ta mig an Stockholm city. På mitt sätt, säger Alexander Stutterheim.



Butiken Stutterheim / John Sterner som alltså blir den andra i sitt slag kommer att rymma allt från regnrockar till ekologiska tröjor och plädar av Ölandsull, men även Stutterheims personliga fotoprojekt i vilket han experimenterat med att förstora polaroidbilder från både Öland och Stockholm. Fokus kommer ligga på kvalité och slow fashion.

– Att få vänta på något fint som handsys eller handstickas ger plagget en annan mening, en eftertanke och ett mervärde. Jag vill att butiken i Mood Stockholm blir en plats dit man kommer för att möta ett plagg taktilt - att känna det med handen, kunna prova och få veta dess ursprung, fortsätter Stutterheim.

— Stutterheims och John Sterners moderiktiga, ekologiska och funktionella plagg passar perfekt i höst och den nya butiken kompletterar vårt befintliga utbud väl, säger Lena Rune, centrumchef för Mood District. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda våra gäster en shoppingupplevelse utöver det vanliga när de besöker oss och Alexander Stutterheims butik är ett bra exempel på just det eftersom den är den första i sitt slag i Stockholm och det finns en berättelse bakom varje plagg.

- Axel Ohlsson

