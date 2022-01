Mikael Wallner. Bild: Colliers

Active Fastighet hyr ut till Lernia

Uthyrning Active Fastighet gör ytterligare en uthyrning i Hedensbyns Företagspark i Skellefteå, bara några kilometer från Northvolts batterifabrik.

Lernia kommer ägna sig åt yrkesutbildning i sina verksamhetsanpassade lokaler om cirka 900 kvadratmeter på Risbergsgatan 4 i Skellefteå. Tillträde skedde 1 januari 2022.

– Lernia är en mycket bra och stabil hyresgäst som via sin yrkesutbildning bidrar till kompetensförsörjningen i Skellefteå. Vi kan konstatera att Hedensbyn är en växande knutpunkt för såväl utbildning, industri, handel som för arbete och att intresset för området är mycket stort. Vi kommer inom kort att presentera ytterligare hyresgäster säger Mikael Wallner, vd för Active Fastighet.

– Vi är mycket nöjda med att få tillgång till utbildningslokaler i Hedensbyns industriområde. Ett område vi känner till väl då vi haft verksamhet där tidigare, till och med i samma fastighet som vi nu flyttar in i. Samarbetet med Active Fastighet har verkligen varit bra och smidigt, och vi är övertygade om att vi kommer erbjuda våra elever en riktigt bra utbildning i lokaler anpassade för vårt utbildningsprogram säger Tomas Lindqvist, fastighetschef på Lernia.

– Det känns otroligt stimulerande och spännande med denna uthyrning, och det är ingen tvekan om att Skellefteå står inför en befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt de närmsta åren. Självklart är bland annat etableringen av Northvolt en viktig faktor men även annan aktivitet i staden talar för att Skellefteå kan bli en av Sveriges främsta tillväxtområden under 2020-talet. säger Patrik Sarin, styrelseordförande för Active Fastighet.

