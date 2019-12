Wingårdhs flyttar till Varvsstaden i Malmö. Bild: Wingårdhs

Wingårdhs till Varvsstaden

Uthyrning Varvsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt mitt i Malmö som samägs av Peab och Balder. Många av byggnaderna som finns kvar sedan Kockumstiden kommer att renoveras och få nytt liv som kontor. Först ut att omvandlas till kontor är Magasin 211, där den första hyresgästen, Wingårdhs Arkitekter, nu skrivit kontrakt.

Magasin 211 är en befintlig byggnad på Varvsstadens 180 000 kvadratmeter stora område. Nu kommer huset att genomgå en omsorgsfull renovering och transformation för att få nytt liv som kontorshus. Under Kockumstiden har det genom åren funnits flera verksamheter i byggnaden, allt från verkstad och magasin till brandstation. Nu blir byggnaden kontor och får totalt 3 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta.



– Magasin 211 byggdes 1917 och har en fantastisk ursprunglig arkitektur som vi bevarar och bygger vidare på. För att bli ett modernt kontorshus har vi nu tillsammans med Wingårdhs Arkitekter ritat och utvecklat det, utan att göra avkall på husets karakteristiska detaljer som vi varit mycket måna om att bevara, berättar Hanne Birk, utvecklingschef i Varvsstaden.



I december 2020 kommer Wingårdhs att flytta sitt Malmökontor till 900 nyrenoverade kvadratmeter i Magasin 211.



– Att flytta in i Varvsstaden känns helt rätt. Vi har vid flera tillfällen fått uppdraget att ge gamla befintliga lokaler nytt liv, därför känns det extra kul att ta sig an uppgiften i en lokal där vi själva kommer att verka. Precis som när vi ritade Malmö Saluhall bygger vårt nya kontor på ett återbruk, säger Gert Wingårdh.



Magasin 211 kommer att ha en restaurang i bottenvåningen och ett välkomnande orangeri i entrén. Byggnaden ligger placerad precis vid en historisk park och intill den en kilometer långa kajpromenaden som löper genom Varvsstaden.



Det händer mycket i Varvsstaden just nu. De första bostäderna börjar byggas i början av 2020 och en skola och förskola är under uppförande. Forenom öppnade sitt longstay-hotell med 97 rum i början av november. Kontorshuset Magasin 211 kommer att bli en del av en blandad och spännande stadsdel där Malmöborna både kan arbeta, bo och vara.

