Fredrik Salman, John Clements och Jacob Rasmussen. Bild: Verdion

Verdion stärker den nordiska organisationen för fortsatt tillväxt

Bolag Verdion stärker den nordiska organisationen för fortsatt tillväxt under de kommande åren. John Clements tar nu helhetsansvaret för att leda verksamheten i både Norden och Storbritannien.

John Clements tar nu helhetsansvaret för att leda verksamheten i både Norden och Storbritannien, och stärker därmed bolagets fokus på den nordiska marknaden efter de senaste årens starka utveckling. John Clements kommer samtidigt fortsätta leda den brittiska verksamheten. I den nya rollen som Executive Director – Head of Nordics & UK, kommer John Clements att leda samtliga investerings- och utvecklingsinitiativ i Sverige och Danmark, driva bolagets affärsplaner framåt samt representera regionen på styrelsenivå.



Jacob Rasmussen har blivit befordrad till Technical Director – Nordics, vilket innebär att hans ansvarsområde nu omfattar både Sverige och Danmark. Med Köpenhamn som bas ansvarar han för Verdions utvecklingsverksamhet i regionen, från due diligence och konceptdesign till tekniska specifikationer och projektgenomförande. Jacob Rasmussen kommer att rapportera till Peter Peeters, Chief Technical Officer, som ansvarar för Verdions projektverksamhet på koncernnivå.



Fredrik Salman har blivit befodrad till Investment Director i den nordiska organisationen. Med Stockholm som bas leder han anskaffning och genomförande av Verdions investerings- och utvecklingsverksamhet i Sverige, med fokus på både brownfield- och greenfield-möjligheter på strategiska platser i Norden.

– Under 2025 förväntar vi oss kraftigt ökad aktivitet i takt med att återhämtningen på den europeiska logistikmarknaden fortsätter. Med betydligt mer kapital att investera, inom ett brett spektrum av industri- och logistikfastigheter och över flera geografiska områden, har vi stärkt vår organisation för fortsatt tillväxt. Jag är fortsatt enormt stolt över den kompetens, erfarenhet och det engagemang vi har byggt upp under de senaste 15 åren. Ser med spänning fram emot året som ligger framför oss, säger Michael Hughes, vd på Verdion.

