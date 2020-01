Bild: Malmö stad

Veidekke köper i centrala Malmö

Transaktioner Bostadsmarknaden i Malmö är väl fungerande och spås en ljus framtid. Därför satsar Veidekke Eiendom, som bland annat står bakom projektet Malmö Living, vidare och köper ytterligare en fastighet – en del av Malmö Triton 7 - i centrala staden, där 40 bostadsrätter ska uppföras.

Medan bostadspriser och efterfrågan avmattats i Stockholm det senaste året är marknaden i Skåne och i synnerhet Malmö stark. Hittills i år har priserna på bostadsrätter i centrala Malmö stigit med närmare 5 procent, en ökning som spås fortsätta.

– Vi ser positivt på efterfrågan och det finns goda förutsättningar för bra projekt i rätt lägen, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare före Veidekke Eiendom i Skåne.



Fastigheten ägs av Lantmännen, som nu genomför en tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet bildas kring det garage som ska uppföras under jord. En andra fastighetsbildning rör de vårdlokaler som ska inhysas upp till plan 4, varefter Veidekke Eiendom köper den tredje fastigheten i plan 5-8.

– Vi är nöjda och glada över valet av Veidekke Eiendom som utvecklare av bostadsrättsdelen och vi ser fram emot ett bra samarbete för att skapa ett nytt och attraktivt kvarter i centrala Malmö, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.



De flesta av lägenheterna kommer att vara vända mot kanalen i väst och norr. Vissa kommer att ha vyer över Öresund och från fastigheten har man gångavstånd till både Ribersborg, Malmös centrum och järnvägsstationen.

– Det är ett extraordinärt läge och vi förväntar oss ett väldigt bra intresse. Den här typen av projekt, så nära stadens kärna och kommunikationer är sällsynta, säger Karin Schening, försäljningschef för Veidekke Eiendom i Skåne.



Planen är att köpare ska kunna teckna sig under våren 2020. Uppförandet av fastigheten är redan påbörjat och de plan som ska bli lägenheter väntas byggstarta under nästa år.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

