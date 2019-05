Under Armour kliver in i Norden – öppnar första butiken i Mall of Scandinavia

Bild: Under Armour

Publicerad den 29 Maj 2019

Amerikanska alpinstjärnan Lindsey Vonn är ett av Under Armours affischnamn.

Uthyrning Med företagen Nordic Retail & Sports (NRS) och MNO i ryggen kommer det populära varumärket Under Armour att öppna sin första nordiska butik i Mall of Scandinavia. Med starka tillväxtsiffror i Norden de senaste åren ser Under Armour etableringen av ett brand house i Nordens bästa köpcentrum som ett naturligt nästa steg.

I september kommer Mall of Scandinavias sportsegment ytterligare stärkas när Under Armour öppnar sin första butik i Norden. Den nya butiken på ca 205 kvm får en optimal placering vid Mall of Scandinavias fontän på plan 0. Det blir det 18:e varumärket som lanserar sin första butik i Sverige eller Norden i Mall of Scandinavia och för Nordens främsta shopping destination blir denna öppning en markering för den viktiga internationella utvecklingen som står inför dörren.

– Det är fantastiskt kul att ännu ett av världens mest välkända och uppskattade varumärken väljer att etablera sig i Mall of Scandinavia, säger Sofia Rundström, centrumchef i Mall of Scandinavia. Vi har stora ambitioner för Mall of Scandinavias utveckling under kommande månader och denna etableringen är en perfekt start.



Under Armour har sedan etableringen 1996, av amerikanske fotbollsspelaren Kevin Plank, haft oerhörd succé och tillväxt; 2018 hade företaget en omsättning på 5,2 miljarder USD. Med den nuvarande satsningen utanför Nordamerika ser Under Armour enorm potential på den nordiska marknaden där stort fokus på träning, löpning och välmående har resulterat i starka tillväxtsiffror de senaste åren. Etableringen av varumärkets första butik i Mall of Scandinavia var ett självklart val för NRS och MNO.

– Mall of Scandinavia är outstanding med sin mix av internationella och exklusiva varumärken, restauranger, unika upplevelser och faciliteter. Etableringen där känns som ett självklart val med ett så starkt varumärke som Under Armour och det sätt vi jobbar på, säger NRS vd Peter Lindståhl. Vi känner den otroliga kraften i varumärket och vi känner också våra kunder. Vi tror att framtidens shopping är beroende av fysiska mötesplatser, där man kan skapa relationer och berätta historier. Det är just möten mellan människor som kan lyfta ett varumärke. Den anonyma näthandeln kan aldrig konkurrera med den upplevelse vi erbjuder våra kunder.



Med sina funktionella och tekniska kläder samt starka samarbeten med sportprofiler, kommer Under Armours brand house i Mall of Scandinavia erbjuda kollektioner och upplevelser utöver det som tidigare erbjudits på den nordiska marknaden.

– Det har varit vår vision under en längre tid att äntligen få visa upp hela bredden av Under Armour. Med ett brand house har vi inte bara möjlighet att visa bredden, utan även visa vad Under Armour står för, säger Andreas Runemark, försäljningschef UA Norden MNO. Det är en väldigt speciell känsla i varumärket. Det kommer också finnas produkter som enbart kommer finnas tillgängliga i våra brand houses.



Under Armour jobbar i dagsläget med ett antal världsatleter och stjärnor som Dwayne "The Rock" Johnson, NFL-spelaren Tom Brady, NBA:s Steph Curry, tungviktsmästaren i boxning Anthony Joshua, den mest framgångsrike olympiern genom tiderna, simmaren Michael Phelps, skidåkaren Lindsey Vonn, och världsklättraren Mathilda Söderlund.

