Marcus Johansson Prakt. Bild: Quartiers Properties

Tf blir ordinarie vd i Quartiers Properties

Bolag Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie vd för Quartiers Properties. Marcus Johansson Prakt, som varit tillförordnad vd sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad vd har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 kronor per aktie till 7,56 kronor per aktie.

– Marcus har under det senaste året skapat ökade värden i bolaget, utvecklat och etablerat en organisatorisk struktur för fortsatt och skalbar tillväxt. Därtill har han etablerat ett nätverk med viktiga kontakter hos banker och finansiärer i Spanien, drivit våra projekt framåt via tillståndsprocesser, byggprocesser och genom försäljning. Senast förra veckan kunde första delen av Boho Club invigas. Styrelsen är övertygad att Marcus är rätt person att driva bolagets fortsatta utveckling och expansion framåt, säger Jörgen Cederholm, ordförande Quartiers Properties.

– Det är en ära att fortsatt få förtroende att utveckla Quartiers och våra fastighetsaffärer. Vi har gjort stora framsteg det senaste året vilket har varit en gemensam insats av vårt mycket kompetenta team på plats i Spanien. Jag ser nu fram emot att fortsätta driva våra affärer framåt med de medarbetare vi idag har i bolaget, säger Marcus Johansson Prakt, vd i Quartiers Properties.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

