Tacton Systems hyr ett våningsplan i Klara Omega. Bild: JLL

Tacton Systems hyr ett våningsplan i Klara Omega

Uthyrning Tacton har tecknat ett hyresavtal för ett våningsplan om cirka 1 100 kvadratmeter i Klara Omega. Fastigheten är belägen mitt i city på Klara Norra Kyrkogata och ägs av LO.

Projekt "Klara Omega" är en storsatsning från fastighetsägarens sida. I samarbete med JLL totalrenoveras och omvandlas cirka 7 000 kvadratmeter till ljusa och flexibla kontor i åtta plan. Andra hyresgäster som har flyttat in i fastigheten är EQT-ägda Karo Pharma samt Kivra.

– I Klara Omega har vi hittat ett kontor där vårt bolag kan utvecklas långsiktigt och våra medarbetare får en modern och kreativ arbetsmiljö, säger Bo Gyldenvang, vd på Tacton.



Tacton är ett internationellt SaaS-bolag, Software as a Service, som arbetar med avancerad teknik inom bland annat AI.

– Att ännu ett modernt företag väljer att etablera sig i Klara Omega ser jag som ett kvitto på vi utvecklar attraktiva kontor anpassade för företagens utveckling, säger Frank Henriksson, vd för Kungslagern (LO).



JLL har uppdraget att utveckla och hyra ut fastigheten, som ligger i attraktivt läge mellan Kungsgatan och Norra Bantorget, bara några minuters promenad från Centralstationen och Arlanda Express.

– Det är glädjande att vi hyr ut ytterligare ett våningsplan i Klara Omega. Tacton är ett techbolag i framkant som passar väl in i hyresgästmixen, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

