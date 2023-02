Sveriges största elbutik flyttar in hos Logicenters

Elbutik i Staffanstorp. Bild: Logicenters

Uthyrning Nätbaserad elbutik har skrivit har ett långsiktigt avtal med Logicenters om att flytta in i anläggningen som utvecklas i Staffanstorp.

Nu står det klart att en av de nya hyresgästerna på Logicenters område blir Elbutik.se. Hyresavtalet på drygt 10 000 kvadratmeter sträcker sig över tio år och i lokalen installeras en Autostore-enhet.



– Efter vår starka tillväxt i Norge med Elektroimportøren och vårat nyliga uppköp av Elbutik Scandinavia ser vi verkligen fram emot att etablera oss ännu starkare i Staffanstorp. Det kommer att bli vår framtida expansionsplattform med omedelbar närhet till hela Öresundsregionen och mycket bra kommunikationer till resten av landet. Vi är väldigt nöjda över samarbetet med Logicenters som erbjöd en flexibilitet och miljövänlighet som fick oss att fastna för den här anläggningen, säger Andreas Niss, vd på Elektroimportøren.



– Det är med stor glädje som vi välkomnar Elbutik till vår moderna anläggning. Med sin framåtriktade satsning hjälps vi år för fortsatt utveckling. Bolaget är redan etablerat på orten men det geografiska läget för logistik skapar en potential för en ännu större expansionsmöjlighet, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.



Fastigheten håller på att uppföras på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Tidigare har företag som First Class Brands of Sweden, Bring Frigo, BMW och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.

