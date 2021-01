Lindbäcks Bygg får sin största enskilda order någonsin när Skebo köper cirka 550 lägenheter för närmare en miljard kronor. Bild: Lindbäcks

Storaffär i kölvattnet av Northvolt – bygger kvarter helt i trä

Bygg/Arkitektur I kölvattnet av Northvolts etablering får Lindbäcks Bygg nu sin största enskilda order någonsin. Skebo köper cirka 550 lägenheter för närmare en miljard.

– Vi är mycket nöjda med den här affären då den innebär ett rejält tillskott på bostadsmarknaden och det gör det extra positivt att det byggs i trä, säger Åsa Andersson, vd, Skebo.



Northvolts etablering av en stor batterifabrik i Skellefteå skapar nu svallvågor. Kommunens behov av att bygga fler bostäder är stort, enligt kommunens beräkningar är behovet cirka 5000 bostäder fram till 2025.



Nu görs en första stor affär och den går till Piteå-företaget Lindbäcks Bygg. Nu sprider alltså de positiva effekterna av fabriken sig över länsgränserna.



Skellefteås kommunala fastighetsbolag Skebo betalar närmare en miljard för cirka 550 lägenheter byggda i trä för projekten Frigg, Getberget och Balder. Tack vare att Skebo blir ägare av projekten kan Lindbäcks starta produktionen.



Markus Holmlund, affärschef och vice vd, Lindbäcks Bygg:

– Det är vår största enskilda affär, någonsin. Det är en tredjedels årsproduktion för oss. Det känns förstås väldigt bra att vi kan ta en stor del i den spännande utveckling som nu sker i Skellefteå. Det är vår hemmamarknad. Givetvis är det också viktigt för oss att Skellefteå antagit en träbyggnadsstrategi och agerar aktivt nu för att bygga de nya stadsdelarna i just trä.



Åsa Andersson:

– Bostadsbyggandet i Skellefteå är en av grundpelarna för att de stora industrietableringarna som sker ska klara kompetensförsörjningen. De människor som flyttar hit behöver bostad. Med den här affären kommer vi snabbt igång med en storskalig bostadsproduktion.

– Vi tycker också att det är roligt att göra en stor affär med just Lindbäcks, de är väldigt duktiga och ligger i framkant i det industriella byggandet som ger flera kvalitativa fördelar

– Kommunen har sedan ett antal år antagit en träbyggnadsstrategi, men vi har tidigare haft svårt att räkna ihop trä i våra nyproduktioner. Tack vare den stora volymen så lyckas vi i den här affären få kalkylen att gå ihop. Drivande är förstås hållbarhetstanken, att bygga klimatsmart, reducera koldioxid i byggprocessen och att vi kan jobba med en råvara som är både förnyelsebar och lokalproducerad.



Markus Holmlund:

– Det är en trend vi ser i hela Sverige, att bygga i trä blir allt mer intressant och vinner marknadsandelar. Det pågår ett teknikskifte i branschen där traditionellt byggande väljs bort till fördel för ett mer hållbart byggande i trä. Vi kan reducera koldioxidutsläppen, i vissa jämförelser rent av halvera dom. Vi kan också garantera en högre kvalitet via vårt industriella byggande. Vi bygger våra moduler inomhus skyddat från väder och vind och i en miljö där vi kan ha bättre kontroll på detaljerna.

– Tillsammans med projektet Dubbelkrut där vi bygger 161 lägenheter på Västra Erikslid i Skellefteå betyder den här affären att vi totalt bygger över 700 lägenheter i Skellefteå de kommande åren. Vi kan konstatera att Skellefteå därför blir den enskilt viktigaste orten för Lindbäcks i närtid.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen