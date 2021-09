Claudia Wörmann, Maria Pleiborn, Katarina Liljestam Beyer och Rahel Belatchew utgör panelen om framtidens bostäder på Stora Bostadsdagen STHLM den 30 september på At Six.

Stora Bostadsdagen STHLM: Två veckor kvar – de stora framtidsfrågorna diskuteras

Stora Bostadsdagen Om två veckor i dag, den 30 september, är det dags för Stora Bostadsdagen STHLM på At Six i Stockholm. Det är här du uppdaterar dig på det allra senaste inom sektorn samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter!

Om två veckor, den 30 september, är det dags för Stora Bostadsdagen på At Six i Stockholm. Passa på att uppdatera dig på det senaste som händer inom segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. En panel med välkända branschpersoner kommer under dagen att prata om framtidens bostadsmarknad ur flera olika perspektiv. I panelen möter vi Rahel Belatchew, vd och grundare, Belatchew Arkitekter, Maria Pleiborn,, seniorkonsult, WSP, Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB och Katarina Liljestam Beyer, vd, Colive.



Stora Bostadsdagen STHLM arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.



Partnerföretag är TMPL.

