Cecilia Holmström, Johan Gerklev, Karina Antin och Magnus Ulaner utgör talarna i panelsamtalet Hållbarhetstrender för dagen på Stora Bostadsdagen STHLM på At Six i Stockholm den 30 september.

Stora Bostadsdagen STHLM: Fokus på hållbarhet

Stora Bostadsdagen Om tre veckor, den 30 september, är det dags för Stora Bostadsdagen på At Six i Stockholm. Passa på att uppdatera dig på det senaste som händer inom segmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Ett fokusområde under dagen kommer att vara hållbarhet, vilket är temat för panelsamtalet Hållbarhetstrender för dagen.

Att bygga energisnålt är en hygienfaktor i dag – nu pratas det mer grön finansiering, gröna aktier, återbruk, socialt ansvar, antikorruption och så vidare. Vad står högst upp på agendorna? Svaret på de frågorna kommer från Cecilia Holmström, vd, ÅWL Arkitekter, Magnus Ulaner, miljöchef, HSB, Karina Antin, hållbarhetschef, K2A Knaust & Andersson Fastigheter och Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska.



Stora Bostadsdagen arrangeras på At Six i Stockholm den 30 september.



Stora Bostadsdagen STHLM arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.



Partnerföretag är TMPL.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

