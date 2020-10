Rozana Eriksson Yevno. Bild: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter rekryterar Rozana Eriksson Yevno

Bolag Som ett led i att stärka sin roll som hållbar stadsutvecklare har Stena Fastigheter Göteborg anställt Rozana Eriksson Yevno som ansvarig uthyrare för bolagets kommersiella fastigheter.

– I vår roll som hållbar stadsutvecklare är de kommersiella fastigheterna en viktig pusselbit. Vi utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i attraktiva lägen där människor och företag trivs. Vi tillföra nya fastigheter och hjälper företag att utvecklas och växa efter sina behov. Med Rozana Eriksson Yevno får vi in gedigen kunskap och erfarenheter kring kommersiell uthyrning och utveckling, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.



Rozana Eriksson Yevno är utbildad fastighetsmäklare och har en gedigen bakgrund inom kommersiell uthyrning. Senast kommer hon från Colliers där hon bland annat varit partner och uthyrningsansvarig. Rekryteringen ligger i linje med Stena Fastigheters långsiktiga utveckling, där bolaget växlar upp takten i rollen som hållbar stadsutvecklare.

– Det ska bli så spännande att få vara med på denna resa som Stena Fastigheter gör, både att växa inom det kommersiella och vara en positiv kraft i utvecklingen av staden, säger Rozana Eriksson Yevno, ansvarig kommersiell uthyrning på Stena Fastigheter Göteborg.



Stena Fastigheter har en ambition att starta byggnationen av minst 5 000 hållbara hem samt samhällsfastigheter, kontor och lokaler i storstadsregionerna fram till 2024. I Göteborg utvecklar bolaget flera nya kvarter i bland annat Högsbo, Tynnered, Gamlestaden och på Masthuggskajen. På Masthuggskajen byggs just nu Stuveriet, ett 16 våningar högt kontorshus med utsikt över hamninloppet. Fastigheten, byggs med hållbarhet i fokus, fasaden kläs med återvunnen aluminium och materialen i fastigheten är valda med tanke på ett minskat klimatavtryck. Fastigheten certifieras enligt Leed Platinum. Inflyttning sker under 2022.

– Stuveriet är mer än ett kontor, här finns också gemensamma lokaler, orangeri, sportlounge och ett café. Det är så rätt i tiden och jag ser fram emot att kunna erbjuda denna fantastiska produkt till både befintliga och nya hyresgäster, säger Rozana Eriksson Yevno.

