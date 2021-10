Batteryloop flyttar in i Stuveriet. Bild: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter hyr ut i Stuveriet

Uthyrning Stena Fastigheter har tecknat hyresavtal med Batteryloop i Stuveriet på Masthuggskajen i Göteborg. Den 25 oktober flyttar Batteryloop in på våning 2, och får nya, moderna lokalytor, anpassade för verksamheten.

– Stena Fastigheters kontor Stuveriet passar oss väldigt bra i den expansionsfas vi befinner oss i. Vi växer kraftigt och behövde ett nytt modernt kontor att fortsätta växa i och kunna attrahera ytterligare kompetenser och medarbetare. Att Stuveriet har som mål att bli en miljöcertifierad kontorsbyggnad som bland annat elförsörjs med solceller går helt i linje med våra värderingar, vi är en viktig del i den omställningen som sker i samhället, då ska vi självklart bedriva vår verksamhet i en sådan miljö, säger Rasmus Bergström, vd för Batteryloop.



Stena Fastigheter bygger just nu kontorshuset Stuveriet i den nya stadsdelen Masthuggskajen, nära Järntorget i Göteborg. Den 16 våningar höga kontorsdelen byggs samman med den befintliga byggnaden som fått två extra våningar. Stena Fastigheter har sitt kontor i samma hus, och blir nu grannar med sitt systerbolag Batteryloop, ett bolag inom Stena Metall-koncernen, som är pionjärer inom återanvändning av batterier från framför allt fordonsindustrin.

– Vi har ett starkt fokus på hållbarhet i Stuveriet så det känns extra roligt att just BatteryLoop som jobbar med cirkularitet på ett innovativt sätt flyttar in i vårt nya kontorshus på Masthuggskajen, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.



Stuveriets åskblå fasad byggs i återvunnet aluminium och ger byggnaden ett karaktäristiskt utseende. På taken finns solceller som försörjer hela fastigheten med el. Att generera egen förnyelsebar energi är ett viktigt steg i Stena Fastigheters arbete med att minska bolagets klimatavtryck med 50 procent till 2030.



Stena Fastigheter och Batteryloop samverkar kring hållbar och miljövänlig elförsörjning. I våras invigde parterna, tillsammans med Volvo Cars och Essity, ett världsledande system för laddning av fordon. Genom energilager, som är tillverkat av batterier från eldrivna bilar och som laddas av solpaneler, förses laddstationer för el- och hybridbilar och el-cyklar med klimatneutral el.



Stuveriet ämnar uppnå certifieringen Leed Platinum, vilket är Leeds högsta certifiering för miljöbyggnader. Dessutom är Masthuggskajen certifierade enligt City Lab Action och har belönats med vinst i Sweden Green Building Award i kategorin City Lab.

– Vi ser fram emot att fylla hela Stuveriet med företag och människor som vill vara en del av det hållbara Masthuggskajen, där det finns kreativitet, innovation och möjligheten att samverka med varandra, säger Agneta Kores.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

