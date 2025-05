Det kommunlat ägda bostadsbolaget Byggebo går till hyresnämnden för att få höja hyror med upp till 35 procent. Bild: iStock

Byggebo till domstol för att få igenom rekordhöjningar

Ekonomi/Finansiering Det kommunalt ägda bostadsbolaget Byggebo väljer att gå till hyresnämnden för att få igenom hyreshöjningar på upp till 23 – 35 procent. Hyresgästföreningen menar att detta vore orimligt och vägrar att gå med på kraven.

– Om Byggebos krav blev verklighet skulle många hyresgäster drabbas hårt. Det är politikerna i Oskarshamn som styr över Byggebo, man kan tycka att de borde visa en större vilja att värna om sina kommuninvånare, säger Robin Aulin Söderqvist, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost.



Under snart ett års tid har det pågått en översyn av hyrorna i två av bostadsbolaget Byggebos fastigheter med totalt 51 lägenheter, en så kallad bruksvärdering. Bolaget har planer på att bruksvärdera alla sina fastigheter under en tioårsperiod. Förhandlingarna mellan Byggebo och Hyresgästföreningen har inte kommit framåt och Byggebo har nu valt att gå till hyresnämnden för att få igenom sina krav.



Byggebos krav på hyreshöjningar varierar mellan lägenheterna, de flesta ligger mellan cirka 23 – 35 procent och ett fåtal ligger mellan cirka 6 – 11 procent. Det skulle innebära en hyreshöjning på upp till cirka 2 000 kronor i månaden. Detta utöver den årliga hyreshöjningen.



– En bruksvärdering ska vara ett sätt att få rättvisare hyror, inte ett sätt för hyresvärden att plocka ut mer pengar från sina hyresgäster. Det finns konsulter som tjänar pengar på att göra bruksvärderingar till en affärsidé och säljer in det till kommuner och hyresvärdar, tyvärr har Byggebo och Oskarshamns kommun lyssnat på det. Samtidigt ökar vakanserna. Det är ett oerhört kortsiktigt tänk, säger Robin Aulin Söderqvist.

