Lars Brodin, Expert systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen. Bild: Brandskyddsföreningen

Efter Oceana-branden – Nytt regelverk ska motverka brand på byggarbetsplatser

Bygg/Arkitektur Statens haverikommissions rapport om branden i Oceana Vattenvärld på Liseberg visar bland annat på oklarheter beträffande brandskyddsarbetet på byggarbetsplatsen. För att förhindra att liknande olyckor inträffar igen har Brandskyddsföreningen tagit fram ett nytt regelverk för brandskydd under byggtid.

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Riskerna för brand är större när ordinarie skyddssystem inte är i drift och brandriskerna är många. Den tragiska förlusten av människoliv, och förstörelse av egendom vid branden på Oceana i Göteborg har aktualiserat behovet av förbättrade brandskyddsåtgärder på byggarbetsplatser.



SHK:s rapport om Oceana pekar bland annat på att bristande säkerhetskultur bidragit till brandens uppkomst och omfattning och, inte minst, ett dödsfall. Men bristande säkerhetskultur är inget unikt för detta fall. Arbetets karaktär med komplexa ansvarsförhållanden mellan byggherre och olika entreprenörer är en utmaning som kräver flera kompletterande åtgärder.



– Kompetensen avseende brandskydd under byggtid behöver generellt höjas och säkerställas under hela byggprocessen. Därför har Brandskyddsföreningen – i samarbete med representanter från byggherrar, byggentreprenörer, försäkringsgivare och brandkonsulter – utarbetat ett nytt regelverk för brandskydd under byggtid, berättar Lars Brodin, expert systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen.



SBF 505:2 Regler för brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete är framtagen för att underlätta för branschen att vidta skadeförebyggande åtgärder under byggtiden. Här beskrivs vilka uppgifter som behöver utföras för att en bra brandsäkerhet ska uppnås och underlätta för parterna i byggprocessen att hantera dessa upp­gifter.



SBF 505:2 innehåller fler och mer omfattande krav på brandskydd än vad som kan återfinnas i lagstiftningen. Ett robust brandskydd under byggtid kan i många fall kräva ytterligare åtgärder än vad lagstiftningen anger. Men brandskyddsarbetet kan till stor del integreras i arbetsmiljöarbetet, och behöver inte vara betungande eller medföra omfattande föränd­ringar av arbetsprocesser eller rutiner.



– Det som behövs är tydliga och effektiva regler för hur riskbedömningar ska genomföras, hur brandskyddet ska upprätthållas och hur arbetsplatser ska utformas för att minimera riskerna. Genom reglerna SBF 505:2 säkerställs ett systematiskt brandskyddsarbete som gör att vi kan förhindra eller begränsa framtida bränder, berättar Lars Brodin.

