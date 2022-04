Stefan Paulsson. Bild: K-Prefab

Stefan Paulsson utsedd till tillförordnad vd för K-Prefab AB

Bolag Styrelsen i K-Fastigheterägda K-Prefab AB har utsett Stefan Paulsson till tillförordnad vd för K-Prefab AB för fram till 31 december 2022.

Kaj Grönvall, vd på K-Prefab AB har till följd av en ögonsjukdom tvingats ta timeout från sitt uppdrag som vd under resten av året. Styrelsen har därför utsett Stefan Paulsson, vice vd och operativ chef i K-Prefab till tillförordnad vd för K-Prefab AB och chef för K-Fastigheters affärsområde Prefab under perioden 11 april–31 december 2022.



Kaj Grönvall kommer under denna period att arbeta deltid som senior advisor inom K-Fastkoncernen.



– Vi önskar Kaj ett snabbt tillfrisknande och Stefan lycka till i sin nya roll, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

