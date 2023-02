Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros Bostad

Starkt resultat och hög försäljningsgrad under 2022 för Aros

Bolag Aros Bostadsutveckling rapporterar ett starkt resultat och en försäljningsgrad om 88 procent i pågående produktion vid årets utgång, till följd av strategisk hyresrättsförsäljning och ett större portföljförvärv.

Aros Bostadsutveckling rapporterar en stor ökning av rörelsevinsten under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, enligt Finwire, Magnus Andersson, vd Aros Bostad kommenterar:



– Aros Bostad levererar ett starkt resultat och ett rekordhögt antal sålda bostäder, trots allt mer utmanande marknadsförutsättningar under året. Med genomförandet av två strategiskt viktiga affärer står vi väl rustade för att utveckla Aros Bostad vidare. Beslutet att avyttra en stor del av vår byggrättsportfölj med flerfamiljshus som hyresrätter till kapitalförvaltaren Patrizia gör att vi kan fortsätta starta nya bostadsprojekt.



Siffrorna nedan presenteras enligt segmentsredovisningen.



Omsättningen steg till 275,9 miljoner kronor (178,4).



Rörelseresultatet blev 70,0 miljoner kronor (22,7), med en rörelsemarginal på 25,4 procent (12,7).



Resultatet efter skatt blev 67,0 miljoner kronor (21,9), och per aktie 1,52 kronor (0,57).



Enligt IFRS blev intäkterna 15,2 (7,4) miljoner kronor och periodens resultat -37,4 miljoner kronor (0,8).



Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 5 (16)



Ingen utdelning föreslås (0).

