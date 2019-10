Anders Nissen, vd för Pandox. Bild: Pandox

Stabil Q3 från Pandox

Bolag Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 19 procent för det tredje kvartalet.

Juli–september 2019

• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 851 (810) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,6 procent justerat för valutakurseffekter

• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (698) MSEK, 748 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,7 procent justerat för valutakurseffekter

• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 160 (142) MSEK, 153 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Minskningen för jämförbara enheter var 1,2 procent justerat för valutakurseffekter

• EBITDA uppgick till 881 (806) MSEK, 861 MSEK exklusive effekter av IFRS 16

• Cash earnings uppgick till 581 (535) MSEK

• Cash earnings per aktie uppgick till 3,47 (3,18) SEK

• Periodens resultat uppgick till 242 (833) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till 1,45 (4,98) SEK



Januari–september 2019

• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 319 (2 222) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter

• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 048 (1 890) MSEK, 2 006 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,6 procent justerat för valutakurseffekter

• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 467 (375) MSEK, 449 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 10,1 procent justerat för valutakurseffekter

• EBITDA uppgick till 2 383 (2 160) MSEK, 2 323 MSEK exklusive effekter av IFRS 16

• Cash earnings uppgick till 1 509 (1 410) MSEK

• Cash earnings per aktie uppgick till 9,01 (8,39) SEK

• Periodens resultat uppgick till 1 409 (2 049) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till 8,41 (12,20) SEK



Vd Anders Nissen:

– Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 19 procent för det tredje kvartalet. Drivkrafterna var återigen kompletterande förvärv, en positiv hyrestillväxt på flertalet av Pandox marknader, en god utveckling i Bryssel och positiva valutakurseffekter. För jämförbara enheter ökade totala intäkter och totalt driftnetto med 2,5 respektive 1,2 procent, justerat för valutakurseffekter.



– Renoveringsstörningar och uppstartskostnader i Operatörsverksamhet påverkade framförallt driftnettot negativt i kvartalet. I Fastighetsförvaltning ökade hyresintäkter och driftnetto med 2,6 respektive 1,7 procent för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter. Tillväxten begränsades i viss mån av negativa renoveringseffekter i egen portfölj samt generellt sett utmanande jämförelsetal. Underliggande efterfrågan var positiv i kvartalet, men kända utbudsökningar gav fortsatt negativ RevPAR-tillväxt i framförallt Oslo, Köpenhamn och London Heathrow Airport.



– Utvecklingen i dessa marknader förväntas bestå de närmaste kvartalen men bör kunna balanseras av en mer positiv utveckling på andra marknader i Pandox portfölj. I Storbritannien ökade hyresintäkterna för jämförbara enheter med cirka 1 procent, justerat för valutakurseffekter. Exklusive London Heathrow Airport, var ökningen goda 3 procent. Operatörsverksamhet såg tillväxt men lönsamheten påverkades negativt av ett större utvecklings-och ompositioneringsprojekt för Hilton Brussels City samt uppstartskostnader i samband med varumärkesbytet för DoubleTree by Hilton Montreal. Intäkter för jämförbara enheter ökade med 2,3 procent medan driftnettot minskade med 1,2 procent, justerat för valutakurseffekter. Justerat för de två hotellen ovan ökade driftnettot med 5,5 procent. Underliggande efterfrågan, produktivitet och lönsamhet var fortsatt god.

