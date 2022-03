Spira på Drottninghög i Helsingborg. Bild: K-Prefab

Spira växer fram på Drottninghög i Helsingborg – stommontage under H22-mässan

Bygg/Arkitektur BRF Spira blir Drottninghögs nya landmärke, en byggnad på 7 800 kvadratmeter i 16 våningar plus takterrass. Byggnaden kommer att rymma bostadsrätter samt lokaler. Byggnaden uppförs med betongstommar från K-Prefab, ägt av K-Fastigheter.

Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo som är en stadsmässa och Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet samt bygga en smartare och mer hållbar stad.



Drottninghög var det första området som byggdes enligt miljonprogrammet. Området har genererat internationellt intresse genom stadens och invånarnas sätt att jobba för att skapa och omforma området för en hållbar framtid med fokus på både miljö, social och ekonomisk hållbarhet.



– Vi är glada att man valt en betongstomme från K-Prefab för att bygga Drottninghögs nya landmärke, en samlingsplats mitt i det område som nu utvecklas till ett boendekoncept för samverkan och integration, säger Kaj Grönvall, vd för K-Prefab AB.



Mässan H22 City Expo kommer att pågå från den 30 maj till 3 juli och stommontaget av K-Prefabs betongstomme till vår kund BAB Bygg kommer att pågå under mässan. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under hösten 2023. Byggherre är Fastighets AB 3Hus.



Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen