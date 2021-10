SLP Hoven 1 Malmö under uppförande. Bild: SLP

SLP hyr ut 1 700 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning I direkt närhet till E6 färdigställer SLP för närvarande ett av bolagets första nybyggnadsprojekt i Malmöregionen. Den byggnad som är under uppförande har en uthyrningsbar yta om 4 400 kvadratmeter. SLP har tidigare hyrt ut ytor i fastigheten till Brödservice Syd och ALT Hissar.

SLP har nu ingått avtal om uthyrning av ytterligare cirka 1 700 kvadratmeter i fastigheten till The Industry Sweden. Hyresgästen tillträder lokalerna under mars 2022, avtalet är tecknat på 6 år. Med undantag för en mindre kontorsyta innebär det att hela fastigheten nu är fullt uthyrd.

– SLP har i det aktuella projektet visat att man har kompetens att i egen regi utveckla ännu ett projekt från ax till limpa. Byggnaden är certifierad (Miljöbyggnad nivå silver) och har ett extremt bra logistikläge. Vi är därför glada att genom hyresavtalet med The Industry Sweden kunna konstatera att fastigheten i princip är fullt uthyrd, säger Peter Strand, vd på SLP.



The Industry Sweden är en av de ledande tillverkarna av storskaliga industriella 3D-printers.

– Vi har haft en mycket snabb och effektiv dialog med SLP rörande vår förhyrning. I våra moderna och ändamålsenliga lokaler får vi möjlighet att fortsätta utveckla vår affär, vilket såklart är mycket positivt för oss, säger Emil Cajfeldt, vd på The Industry Sweden.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

