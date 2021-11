Port 7 i Prag. Bild: Skanska

Skanska investerar i Prag

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 20 miljoner euro, cirka 200 miljoner kronor, i den andra fasen av det kommersiella fastighetskomplexet Port 7 i Prag, Tjeckien. Fas två består av två kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 7 900 kvadratmeter.

Den andra fasen består av två kontorsbyggnader, en med fem våningar ovan mark och den andra sex våningar hög samt med två plan parkeringsgarage under mark. Investeringen omfattar de två byggnaderna ovan mark. Hela Port 7-komplexet omfattar totalt cirka 35 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler i tre byggnader belägna i Prag 7 – Holesovice. Butiker, restauranger, caféer samt fitnesscenter kommer att finnas på bottenplan i byggnaderna.



Projektet omfattar stora offentliga ytor för avkoppling, promenader och möten. Träningsentusiaster kommer också uppskatta det nyutvecklade området vid floden Holešovice, med möjligheter till löpning, cykling och kajakpaddling.



Port7 förväntas erhålla både LEED Platinum- och WELL Platinum-certifieringar. Komfort och mikrobiologisk säkerhet kommer vidare att garanteras av Skanskas Care for Life Office Concept och WELL Health & Safety Rating.



Byggnationen av den andra etappen påbörjades i november 2021 och är planerad att slutföras under det andra kvartalet 2023.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen