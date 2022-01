Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate. Bild: Skanska

Skanska hyr ut ytterligare 800 kvadratmeter i Citygate

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med redovisningsbyrån Aspia som flyttar in på våning 16 i Citygate. Aspia hyr 800 kvadratmeter kontorsyta och flyttar in i oktober i år.

Annons

– Vi är mycket glada över att hälsa Aspia välkomna till sina nya kontorslokaler i Citygate i höst. Här kommer de att få de bästa förutsättningarna för att skapa ändamålsenliga och hälsosamma arbetsplatser anpassade för just deras verksamhet och medarbetare. Att dessutom kunna "bjuda" på en vida utsikt över stan gör lokalerna till något alldeles extra säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate kommer att certifieras enligt både WELL och LEED, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Citygate kommer att till 100 procent drivas med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Solenergin blir en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för huset.

– Vi är så förväntansfulla inför flytten till Citygate. Det känns helt rätt att jobba på ett miljösmart och modernt kontor där vi kan växa, både som företag och på individnivå. Det kommer bli en rolig plats att träffa kollegorna på och de nya lokalerna och den häftiga utsikten kommer göra det extra kul att komma in till kontoret, säger Caroline Hjelm, Market Area Leader på Aspia.



Citygate är ett 36 våningar högt kontorshus på 144 meter, med en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Huset kommer att färdigställas under hösten 2022 då även Sector Alarm, Compass Group, Visma, Parttrap och Skanska flyttar in samt Knightec i december. Citygate är ett hus som uppmuntrar till goda vanor och förenklar hyresgästernas vardag med ett brett servicekoncept, träningsmöjligheter, cykelhotell, restaurang och café med mera.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen