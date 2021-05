Skanska bygger nytt och hyr ut i Helsingborg. Bild: Skanska

Skanska bygger och hyr ut 44 000 kvadratmeter i Helsingborg

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal med Greenfood om ett 44 000 kvadratmeter nytt livsmedels- och logistikcenter i Långeberga, östra Helsingborg. Greenfood är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Hyresavtalet löper på 20 år.

Byggstart för den nya anläggningen beräknas ske i andra kvartalet 2021 med beräknad driftstart under andra kvartalet 2023. Anläggningen kommer att ha stort miljöfokus i allt från materialval till effektiva kylsystem och modern värmeåtervinning. Dessutom ska en solcellsanläggning på taket täcka delar av verksamhetens elbehov.



– Produktionen av hälsosam mat ställer höga krav på lokalerna och logistiken måste fungera i varje led. Hela anläggningen är skräddarsydd för Greenfood och har tagits fram under ett tätt samarbete under de senaste månaderna. Vi är oerhört stolta att få vara en viktig del av Greenfoods framtidssatsning med detta projekt, säger Johan Hedve, uthyrningsansvarig Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.



Långeberga är ett strategiskt logistikläge i Helsingborg, precis i anslutning till knutpunkten E4/E6/E20 som förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm.



– Skanska har de senaste åren utvecklat logistikfastigheter på över 40 000 kvadratmeter i Helsingborg. I och med Greenfoods superanläggning, som dessutom är det största logistikprojektet vi utvecklat i Norden, adderar vi lika mycket till. Vi fortsätter samtidigt vårt arbete för att skapa ytterligare attraktiva logistikbyggrätter i området, säger Ida Granqvist, marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.



– Anläggningen är en av Greenfoods större investeringar hittills. Genom att samla flera av våra olika verksamheter blir Greenfood Greenhouse ett modernt ekosystem för innovation, produktion och distribution av mat. Det skapar ett bredare och starkare kunderbjudande och en logistikkedja som möjliggör högre service, bättre flexibilitet och en effektivare och hållbarare varuförsörjning, säger David von Laskowski, vd och koncernchef, Greenfood Group.



CBRE var rådgivare åt Skanska i uthyrningen.

