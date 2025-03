Roger Akelius. Bild: Nicklas Tollesson

Roger Akelius köper ut Akelius Residential Property från börsen

Bolag Utköpserbjudandet från Akelius Foundation, via Akelius Apartments, till D-aktieägarna i Akelius Residential Property har gått igenom och bolaget köps därmed ut från börsen.

Den 19 februari 2025 offentliggjorde Akelius Foundation, genom det helägda dotterbolaget Akelius Apartments, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga D-aktier i Akelius Residential Property för 1,9 euro per D-aktie. Erbjudandet är nu avslutat. Akelius Apartments har beslutat att fullfölja erbjudandet.



Per 20 mars 2025 har erbjudandet accepterats av innehavare av 59 282 737 D-aktier, motsvarande cirka 26,95 procent av det totala antalet D-aktier, cirka 0,93 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,10 procent av det totala antalet röster i Akelius Residential Property. Akelius Apartments kontrollerar därmed sammanlagt 6 379 727 994 aktier i Akelius Residential Property, varav 6 170 000 000 A-aktier och 209 727 994 D-aktier, motsvarande cirka 99,84 procent av det totala antalet aktier och cirka 99,98 procent av det totala antalet röster i Akelius Residential Property.



Samtliga villkor är uppfyllda eller har frånfallits. Utbetalning av vederlag avseende D-aktier som lämnats in i samband med erbjudandet per den 20 mars 2025 beräknas påbörjas omkring den 28 mars 2025.



Med anledning av att Akelius Apartments innehar mer än 90 procent av aktierna i Akelius Residential Property, avser Akelius Apartments initiera ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva utestående D-aktier i Akelius Residential Property. I samband med ett sådant inlösenförfarande avser Akelius Apartments att verka för att D-aktierna i Akelius Residential Property avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.



Akelius Apartments har anlitat Linklaters som legal rådgivare i samband med erbjudandet.

