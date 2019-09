Marcus Johansson Prakt. Bild: Quartiers Properties

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Bolag Marcus Johansson Prakt blev ordinarie vd för Quartiers Properties tidigare i September och nu presenterar bolaget den nya ledningsgruppen. – Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Ledningsgruppen ser ut här:



Maria Cepero, född 1973 - CFO

Maria Cepero har över 20 års erfarenhet av skatt, juridiska och finansiella frågor samt har bland annat arbetat som konsult för företag som Accenture och Symantec. Maria är civilekonom, registrerad vid Malaga Economists Association med en examen i Business & Economic Science vid University of Granada i Spanien. Hon har även studerat vid University of Limerick, samt Dublin Institute of Technology i Irland.



Lars Åke Olofsson, född 1956 - Fastighetschef

Lars Åke Olofsson är sedan 1989 bosatt i Benahavis och är Quartiers fastighetschef. Lars Åke var tidigare politiker med ansvar för stadsplanering och infrastruktur i Benahavis kommun. Han har mångårig erfarenhet från chefspositioner från bland annat Skanska, Tailor Woodrow de España, och Tailor Wimpey.



Henric Person, född 1988 - Förvaltningschef

Henric Person har haft ledande positioner inom hotell och restaurang i Sverige och internationellt, bland annat som hotellchef på Falkenberg Strandbad som fick priset som det bästa Luxury Spa Resort i Europa 2017 av Worlds Spa Awards under hans ledning. Han har även arbetat på The Little Nell, ett hotell i Aspen med 5 stjärnor/5 diamanter. Han har en kandidatexamen i Hospitality Management från Endicott College, Beverly, MA, ett Swiss Hotel Diplome och Associate of Business Administration, Food and Beverage Operations från Les Hotel Management School i Bluche, Schweiz.



Antonio Díaz-Barceló, född 1965 – Investeraransvarig Spanien

Antonio har över 25 års erfarenhet från finansbranschen i Spanien och har förvaltat fastighetsinvesteringar för över 20 miljarder euro. Han har arbetat för Deloitte, ABN AMRO i Madrid och London, och hos BBVA som analytiker och revisor. Han har även tjänstgjort som bankdirektör i Sareb, arbetat med företagsutveckling och strategi hos Acciona och Quabit Inmobiliaria och som styrelseledamot i Bestinver SASVB, Marina Port Forum och Rayet Geriatricos samt som ordförande i Georgetown Club of Spain. Antonio har en ingenjörsexamen från Universidad Politécnica de Madrid, en kandidatexamen i företagsekonomi från UNED, en Master i Business Administration från Georgetown University och Cum Laude Ph.D. från Universidad Politecnica de Madrid.

