Projektvärdering ifrågasätts – Oscar tillbakavisar

Bolag Oscar Properties menar att medieuppgifter om uppblåsta värderingssiffror kring ett projekt på Östermalm är missvisande.

Dagens Industri skrev på tisdagen om projektet Biografen på Övre Östermalm.



Di skriver: "Men vad extrastämman inte får veta är att nästan 120 Mkr i balansräkningen består av en förhoppning om att få bygga på två våningar på projektet Biografen på Övre Östermalm i Stockholm.



2014 köpte Oscar Properties rätten till att exploatera luften - en 3D-fastighet - ovanpå Biografen för 10 Mkr av den bostadsrättsförening som koncernen själv kontrollerade.



Genom åren har tillgången vandrat genom olika dotterbolag och värderats upp under vägen. Allt nedlagt arbete är också upptaget som en skuld till koncernmodern, vilket i balansräkningen har blåst upp värdet av luften ovanpå huset till totalt 119 Mkr.



Den 24 juni stoppade dock Lantmäterimyndigheten planerna genom att ställa in förrättningen.

Bakom beslutet ligger en långvarig tvist med den nuvarande ägaren av fastigheten som påbyggnad är tänkt att ske på, den bostadsrättsförening som tagit över Biografen.



Av de 119 miljonerna kan, om beslutet står sig, bara 10 miljoner återvinnas, då köpeskillingen i så fall går tillbaka.

Sedan dess har alltså Oscar Properties både publicerat en halvårsrapport och en särskild redogörelse."

Di skriver också:

"Den nuvarande bostadsrättsföreningen och Oscar Properties är dock djupt oense om projektet. Bråket om förstärkningsarbetena har gått så långt att utvecklaren i mars skickade ett utkast till stämningsansökan till bostadsrättsföreningen, med ett hot om ett krav på 80 Mkr.

Lantmäteriets beslut är överklagat till mark- och miljödomstolen, men ännu inte avgjort."



Oscar Properties skickade på tisdagen ut ett pressmeddelande, där man bland annat skriver:

"I artikeln görs vidare ett antal felaktiga påståenden om fastigheten ovanför Biografen. För det första anges att Bolaget förvärvade fastigheten av en bostadsförening som Bolaget kontrollerar, vilket är felaktigt. Bolaget kontrollerar inte den säljande föreningen. Vidare anförs att Bolaget genom interntransaktioner "blåst upp" värdet, vilket inte heller stämmer. Bolaget förvärvade projektet från Axxonen vid detta bolags konkurs.

Slutligen har inte heller DI korrekt redovisat frågan om skapandet av 3D-fastigheten. Bolaget har på fråga från DI inför sin artikel lämnat följande svar, vilka inte återspeglas i artikeln:



"Det finns ett bindande avtal med Föreningen som innebär att Handelskvinnan köper utrymmet ovanpå Föreningens hus för att bygga lägenheter där. För att genomföra påbyggnaden måste en ny 3D-fastighet skapas, vilket sker genom en förrättning hos lantmäterimyndigheten. Föreningen har tagit emot den avtalade köpeskillingen från Handelskvinnan, men 3D-utrymmet har ännu inte levererats på grund av att lantmätaren ställde in förrättningen. Anledningen var bl.a. att det krävdes förstärkningsarbeten i enskilda lägenheter för att genomföra den tänkta påbyggnaden och att fastigheterna delar på vissa utrymmen för förråd och parkering; lantmäterimyndigheten ansåg det inte utrett exakt vad som avtalats i dessa frågor. Men utgångspunkten för båda parter har hela tiden varit att fastighetsbildningen ska kunna genomföras och 3D-utrymmet levereras (annars begår Föreningen ett avtalsbrott).



Beslutet att ställa in förrättningen har överklagats, men parallellt med detta har en ny teknisk lösning tagits fram av Handelskvinnan som innebär att det inte längre krävs förstärkningsarbeten inne i lägenheterna för påbyggnaden. Förhoppningen är att detta förslag ska kunna accepteras och fastighetsbildningen genomföras. Så sent som i förra veckan fick Föreningen beskedet att ett nytt förslag finns som innebär att förstärkningsarbeten inte kommer vara nödvändiga inne i lägenheterna och det pågår nu en dialog med Föreningen om hur ärendet kan tas framåt på bästa sätt.

Att vi inte bedömer detta som en väsentlig händelse beror på att det snarare är regel än undantag att projektplaner måste göras om, förrättningar ställs in eller förslag ritas om när det gäller fastighetsbildningar, bygglov mm."

