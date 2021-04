Peter Strand och Per Uhlén. Bild: Rikshem

Peter Strand till Rikshems styrelse – Per Uhlén ny ordförande

Bolag Vid extra bolagsstämma den 20 april 2021 valdes ordinarie styrelseledamoten Per Uhlén till ny styrelseordförande i Rikshem efter att Bo Magnusson meddelat att han önskar frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande. Samtidigt valdes Peter Strand till ny ordinarie ledamot.

– Vi vill rikta ett stort tack till Bo Magnusson för hans tid som ordförande i Rikshem. Med hans stöd har bolaget utvecklats mycket väl vilket bidrar positivt till vårt uppdrag gentemot dagens och morgondagens pensionärer, säger ägarrepresentanterna Katarina Romberg, AMF Pensionsförsäkring, och Jenny Askfelt Ruud, AP4.



Per Uhlén är född 1948 och civilingenjör från KTH i Stockholm samt civilekonom från Stockholms universitet. Han har tidigare bland annat varit vice vd för Skanska Sverige och vd för Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Han har även varit tf vd för Rikshem. Per Uhlén har haft styrelseuppdrag för bland annat Vasakronan och Bonnier Fastigheter.



Peter Strand är född 1971 och civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Han är idag vd för Swedish Logistic Property och har tidigare bland annat varit vd för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona. Peter Strand är styrelseledamot i bland annat Diös Fastigheter.



Rikshems styrelse består sedan den extra bolagsstämman av Per Uhlén (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Ulrica Messing, Per-Gunnar Persson och Peter Strand.

