Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab siktar på att dela ut Annehem under Q4

Bolag Coronapandemin satte stopp i våras. Nu har Peab satt en ny plan för utdelningen och noteringen av det kommersiella bolaget Annehem. Det blir dock ingen kontantutdelning för 2019 från Peab.

Planen är att utdelningen i första hand ska ske under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, förutsatt att marknadsförhållandena tillåter det. Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 850 miljoner kronor. Peabs styrelse har beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen kontantutdelning lämnas ligger fast.



Det förslag som styrelsen lämnade i samband med publiceringen av bokslutsrapporten för 2019 var en oförändrad kontantutdelning uppgående till 4,20 kronor per aktie samt en extrautdelning av samtliga aktier i fastighetsbolaget Annehem Fastigheter. Dessa förslag drogs tillbaka under mars och april med anledning av coronapandemin och dess följder i omvärlden.



Baserat på de marknadsbedömningar samt den utveckling för verksamheten som presenterades i delårsrapporten för det andra kvartalet, har Peabs styrelse och ledning nu gjort en uppdaterad bedömning av förutsättningarna för att lämna utdelning. Slutsatsen är att marknadsförutsättningarna har stabiliserats och att förutsättningarna för en utdelning samt notering av Annehem Fastigheter föreligger.



Peabs styrelse föreslår därför att utdelningen och börsnoteringen av samtliga aktier i Annehem Fastigheter ska ske, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, under förutsättning att marknadsförhållandena tillåter det samt att Annehem erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Peabs styrelse har dessutom beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen kontantutdelning lämnas ligger fast.



Annehem Fastigheter kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 200 Mkr.



Fastighetsbeståndet i Bara som tidigare avsågs att inkluderas i Annehem Fastigheter kommer inte att ingå. De 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB, som äger Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, och som tidigare avsågs att ägas av Annehem Fastigheter kommer att fortsatt ägas av Peab. Vidare kommer Annehem att ha avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 Mkr som färdigställs och tillträds under 2021.



Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 850 Mkr. Skillnaden mot tidigare bedömning om 1 200 Mkr beror i huvudsak på att andelarna i Point Hyllie Holding AB inte kommer att ägas av Annehem Fastigheter.



Peab har tidigare informerat om valet av de fyra styrelseledamöterna i Annehem Fastigheter: Göran Grosskopf, ordförande, Pia Andersson, Jesper Göransson och Anders Hylén. Idag har också Lars Ljungälv och Karin Ebbinghaus utsetts till styrelseledamöter, vilket betyder att styrelsen kommer att bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter.



Mer information om styrelseledamöterna lämnas i informationsbroschyren som kommer att publiceras inför den extra bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer bland annat även att innehålla en beskrivning av Annehem Fastigheters slutliga struktur, liksom transaktionen och finansiella effekter för Peab. Peabs styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelning av Annehem Fastigheter har fastställts.



– Att dela ut Annehem är lika rätt idag som det var i februari. Utdelningen skapar möjligheter till ytterligare värdeskapande för Peabs aktieägare i såväl Peabs som Annehems verksamheter, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

